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Есть как минимум две главные цели Украины в войне с Россией - военный эксперт

4 июня 2022, 02:53

После ста дней развязанной Россией войны Украине главное удержать оборону, особенно на востоке, и готовиться к получению оружия от западных партнеров.

ВСУ, снаряды
Есть как минимум две главные цели Украины в войне с Россией - военный эксперт / УНИАН и ua.depositphotos.com

С момента, когда диктатор Владимир Путин отдал преступный приказ и русские войска начали полномасштабную военную агрессию против Украины, прошло уже сто суток. Как утверждает полковник запаса ВСУ и известный военный эксперт Олег Жданов, для украинской армии сейчас главная задача‒ удержать оборон (в первую очередь – в восточных регионах), и наилучшим образом подготовиться к прибытию тяжелого оружия от стран Запада, сообщает портал "НВ".

"Первая сотня суток войны (к несчастью, приходится говорить "первая", потому как думаю, что она будет не последней в этой войне), потрясла именно тем, что Украина как страна оказалась непробиваемой. И что мы, ее жители, украинцы, готовы отстаивать с оружием в руках и нацию, и государство. И это, мне кажется, основное, что украинцы показали за эти сто суток. Да, часть территории потеряна, есть большие потери среди мирных жителей, военнослужащих. Но ‒ мы показали всему миру такие вещи как украинскую нацию и украинское государство", – говорит специалист.

Кроме того, Олег Жданов в весьма лаконичной форме описал основные задачи, которые должна поставить себе Украина в целом и украинцы в частности.

"На данный момент основная задача – удерживать свою оборону, особенно в восточном направлении. Только так сейчас направление, которое причиняет беспокойство. И именно там Россия еще сохранила наступательный потенциал – то есть нападает на наши позиции. Далее – готовиться к получению западного оружия для того, чтобы собрать группировку войск, которая будет способная окончательно решить задачи в плане контрнаступления – то бишь освободить все наши территории от оккупантов", ‒ считает он.

Кроме того, Олег Жданов выразит твердую уверенность в том убежден, что сейчас у России снижается боевой потенциал в качественном аспекте.

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Напомним, несколько дней назад появилось в Сети сообщение представителей проекта InformNapalm. Есть информация, что после того как украинские бойцы сумели в жестоких боях сумели выбить огромное количество бронированной технике оккупантов, то офицерам русского Генштаба пришлось в очень сжатые сроки выводить с давней консервации и с помощью железной дороги на Южные участки фронта отправлять крайне старые танки - T-62.

По новым данным разведки, весь массив старой бронетехники специальной отправили ради того, чтобы залатать дыры в составе 150-й мотострелковой дивизии российской армии.

Именно это соединение во время сражений с украинскими воинам и понесло очень чувствительные потери в технике и в личном составе.

До того стала известна информация ‒ украинские бойцы за 24 часа уничтожили на Юге Украины как минимум 36 российских оккупантов, три танка модели Т-72, реактивную систему залпового огня "Град" и автомобили.

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Автор: Егор Бунин
Олег Жданов новости Украины война России и Украины
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