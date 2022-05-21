УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ уничтожили на юге 3 вражеских танка, Град и 36 оккупантов

21 мая 2022, 08:07

Враги пытаются обустроить свои позиции, однако активных наступательных действий уже длительное время не проводят.

false
ВСУ уничтожили на юге 3 вражеских танка, Град и 36 оккупантов/ ВСУ

Украинские военные за сутки уничтожили на южном направлении 36 российских оккупантов, три танка Т-72, реактивную систему залпового огня "Град" и автомобильную технику.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook. Отмечается, что российские оккупанты продолжают вести боевые действия на Николаевском и Херсонском направлении, при этом они обустраивают свои позиции и готовят также запасные рубежи для возможного отступления.

Враг уже длительное время не проводит активных наступательных действий на этих направлениях.

Захватчики сильно обстреливают из артиллерии и минометов позиции украинских войск и населенные пункты с мирными жителями.

"Такие действия используются и как элемент запугивания гражданских, и как попытки дискредитировать Вооруженные силы Украины. Но в ответ на такие провокации жители оккупированных территорий красноречиво доказывают, что они верят только в Украину", – отметили в ОК "Юг".

Также сообщается, что враг ударил реактивными системами залпового огня по пригороду Николаева. В результате был поражен объект пригородной инфраструктуры, никто не пострадал.

Были нанесены ракетные удары и по Одесской области. Однако сначала оккупанты попали ракетой в туалет на пляже. Позже они ударили по промышленному предприятию с удобрениями – там произошел взрыв и возник пожар, который уже ликвидирован.

Ранее сообщалось, что правительства Германии и Италии якобы сообщили компаниям-импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа. Это необходимо для того, чтобы не нарушать санкции против России, введенные из-за войны в Украине.

Напомним, российские войска сосредоточились на укреплении существующих оборонительных рубежей и создании оборонительных линий на южной оси. Цель оккупантов на данном направлении – защита оккупированного Херсона от контратак ВСУ, отмечается в аналитической справке Института изучения войны.

Смотрите онлайн новости Херсона:

Читайте также:

война в Украине вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:13

РФ может завышать количество защитников Азовстали: эксперты объяснили, зачем это нужно Кремлю

08:07

ВСУ уничтожили на юге 3 вражеских танка, Град и 36 оккупантовВидео

07:29

Затяжной конфликт на Юге: оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ - ISWВидео

06:54

Германия и Италия разрешили компаниям открывать счета в рублях для покупки газа из РФ – Reuters

06:37

Охота на ведьм: что будет с российским войском в рясах в Украинемнение

Реклама
05:30

Украина вернет Крым с Донбассом, а регионы РФ устремятся в ее состав – ЗагороднийВидео

05:00

"140-миллионное государство испугалось одного ублюдка": Горбунов рассказал, почему не общается с россиянамиВидео

04:40

Доллар резко взлетел: украинцев предупредили о новом рекордеВидео

04:11

Болезни печени: тревожные симптомы, с которыми нужно бежать к врачу

03:38

"Нам эту тяжелую войну не выиграть": Гиркин беснуется из-за высшего военного руководства РФ

03:08

"Ее ослабление выгодно всем": эксперт объяснил, как другие страны могут разобрать РФ себе по кускамВидео

03:07

Вожделенная Моника Беллуччи в пикантном корсаже показала "сладкую жизнь"

02:36

Народный артист России Александр Филиппенко надел вышиванку в знак поддержки Украины

02:05

Гороскоп на неделю 23-29 мая: Тельцам – возвращение домой, Львам – признание

01:33

Новая попытка захватить Киев и Харьков: эксперт назвал условие, при котором армия РФ пойдет в атакуВидео

00:32

Рашистов "покрошили" вместе с техникой: ВСУ уничтожили 80 оккупантов на ДонбассеВидео

00:31

Санкции в РФ достигнут массового масштаба: осенью ожидается пик безработицы и увольненийВидео

00:27

В Израиле зафиксирован первый случай подозрения на оспу обезьян

00:21

Не рвите, мама, глотку: дочь Ольги Сумской застукали на красной дорожке в РФ

20 мая, пятница
23:45

"Полуночный танцор": Хлывнюк затанцевал и спел в перерывах между службой

Реклама
23:39

В Пентагоне выяснили, использует ли Россия лазерное оружие

23:35

Тодоренко поделилась подозрительно грустным фото накануне родов

23:30

Эд Ширан снова стал отцом - его школьная подруга родила ему второго ребенка

23:26

Бойцы ВСУ и Бутусов у Северского Донца угнали БМП командира бригады войск РФВидео

23:13

У рашистов нет шансов: в ВСУ рассказали о планах возвращения ХерсонаВидео

23:11

Победительницу "Холостяка" полуобнаженную Богдан жестко выругали в сети

22:55

Зеленский предложил создать механизм конфискации активов РФ

22:37

Актер "Сватов" может заменить Урганта в популярном новогоднем фильме

22:36

Армия Украины разбила десяток танков, 8 бронемашин и около 30 автомобилей войск РФВидео

22:27

Продюсер Ирина Горовая рассказала, что имеют украинские звезды с благотворительных концертов

22:12

"Это позор для него": Ирина Билык осудила бывшего мужа за концерт в России

22:02

Рашисты снова ударили по Харькову, вспыхнул масштабный пожарВидео

21:57

Оспа обезьян: в ВОЗ назвали сроки резкой вспышки заболеваемостиВидео

21:51

"Стратегический замысел": пропаганда РФ меняет риторику на фоне неудач своих войск в Украине – СНБОВидео

21:42

Селяне отжали у рашистов Урал с дизелем: невероятная история партизан с КиевщиныВидео

21:11

"Структура сложная": Зеленский озвучил сроки эвакуации из Азовстали

20:59

У Зеленского назвали необходимое для успешного контрудара ВСУ оружиеВидео

20:54

Бывшая жена Потапа рассказала, кто любит ее ночью

20:47

Если Путин применит ядерное оружие, Запад может ударить по ЧФ или войскам РФ в Украине – ХоджесВидео

20:36

ВСУ получат легендарные американские комплексы ПРО Patriot: в США раскрыли деталиВидео

Реклама
20:26

"Никогда не узнаем, сколько было убито". рашисты вывезли тела из драмтеатра в МариуполеВидео

19:58

Старлей РФ приказывал убивать гражданских: названо имя бучанского палачаВидео

19:54

В Беларуси развернули ракетные дивизионы, готовятся к учениям - ГенштабВидео

19:42

Армия Украины 20 раз разбила там войска РФ: враг перебросил в Чернобаевку более 100 единиц техникиВидео

19:39

Оккупанты наводят переправу на Харьковщине и пошли на штурм на двух направленияхВидео

19:34

Денежное изобилие и счастье в личной жизни: 4 знака станут везунчиками в новолуние 30 мая

19:31

Почему Путин гораздо страшнее Гитлера, а россияне – хуже гитлеровцевмнение

19:29

"Абсолютное зло": Зеленский резко высказался об обстреле Лозовой

19:15

Мир понял, что Россия проиграет: кто и как точит ножи, чтобы забрать свое

18:58

У Зеленского поставили условие: Украина не согласится на альтернативы вступлению в ЕСВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять