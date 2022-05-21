ВСУ уничтожили на юге 3 вражеских танка, Град и 36 оккупантов/ ВСУ

Украинские военные за сутки уничтожили на южном направлении 36 российских оккупантов, три танка Т-72, реактивную систему залпового огня "Град" и автомобильную технику.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook. Отмечается, что российские оккупанты продолжают вести боевые действия на Николаевском и Херсонском направлении, при этом они обустраивают свои позиции и готовят также запасные рубежи для возможного отступления.

Враг уже длительное время не проводит активных наступательных действий на этих направлениях.

Захватчики сильно обстреливают из артиллерии и минометов позиции украинских войск и населенные пункты с мирными жителями.

"Такие действия используются и как элемент запугивания гражданских, и как попытки дискредитировать Вооруженные силы Украины. Но в ответ на такие провокации жители оккупированных территорий красноречиво доказывают, что они верят только в Украину", – отметили в ОК "Юг".

Также сообщается, что враг ударил реактивными системами залпового огня по пригороду Николаева. В результате был поражен объект пригородной инфраструктуры, никто не пострадал.

Были нанесены ракетные удары и по Одесской области. Однако сначала оккупанты попали ракетой в туалет на пляже. Позже они ударили по промышленному предприятию с удобрениями – там произошел взрыв и возник пожар, который уже ликвидирован.

Ранее сообщалось, что правительства Германии и Италии якобы сообщили компаниям-импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа. Это необходимо для того, чтобы не нарушать санкции против России, введенные из-за войны в Украине.

Напомним, российские войска сосредоточились на укреплении существующих оборонительных рубежей и создании оборонительных линий на южной оси. Цель оккупантов на данном направлении – защита оккупированного Херсона от контратак ВСУ, отмечается в аналитической справке Института изучения войны.

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