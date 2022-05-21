Рашистов "покрошили" вместе с техникой: ВСУ уничтожили 80 оккупантов на Донбассе

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Российские оккупанты совершили одну атаку и потеряли до 80 человек личного состава, танк, артиллерийскую систему и беспилотный летательный аппарат в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток в пятницу.

"Кроме того, огнем артиллерии был уничтожен вражеский склад с боеприпасами", - сообщается на странице ОТГ Восток в Facebook.

Как отмечается в сводке, оккупанты также потеряли 2 боевые машины пехоты, боевую машину МТ-ЛБ, 4 гусеничных тягача АТ-Т и миномет.

По данным пресс-центра штаба группировки Объединенных сил, на Донбассе за сутки Вооруженными силами Украины отбито 11 атак российских захватчиков и уничтожено более 30 единиц вражеской техники.

В частности, 20 мая военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков, 3 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

При этом, оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 83 гражданских объектов, из них - 72 жилые дома, две школы, общежитие, скит Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с подсолнечными семечками и ряд хозяйственных и складских помещений.

"В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 4 гражданских, еще 5 получили ранения. Сейчас продолжаются поисковые работы, спасатели до сих пор разбирают завалы", - добавили в штабе.

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Ранее сообщалось о том, что активизировались наступательные и штурмовые действия российских оккупантов на Донбассе.

Отмечается, что украинские защитники за сутки сумели отразить вражеское наступление сразу на нескольких направлениях.

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