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Украина вернет Крым с Донбассом, а регионы РФ устремятся в ее состав – Загородний

21 мая 2022, 05:30

Россия может столкнуться с парадом суверенитетов, однако Украина вряд ли будет напрямую аннексировать территории, считает Тарас Загородний.

Тарас Загородний
Россияне будут переезжать в Украину, искать здесь родственников и называть себя украинцами – эксперт / УНИАН

Победа Украины над Россией приведет к возвращению Крыма, Донбасса и захваченного юга. Кубань, Воронеж и другие земли будут тяготеть к украинскому государству. Если РФ столкнется с парадом суверенитетов, они могут попытаться войти в состав нашей страны. Киев вряд ли будет аннексировать какие-либо территории, однако появление буферных стран с целью безопасности, подконтрольных земель или лояльных республик, не исключается. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В чате на Главреде в ответ на вопрос о том, как будет выглядеть территория Украины после победы в войне над Россией, он сказал о том, что Крымский полуостров, Донецкая с Луганской областями и оккупированный юг вернутся. Такие территории, как Кубань и Воронеж, будут тяготеть к Украине. Если РФ столкнется с парадом суверенитетов, то они могут попытаться присоединиться к украинскому государству.

Читайте такжеВСУ будут гнать войска РФ с юга и востока Украины, для контрнаступления нужно тяжелое оружие – ГУР"И украинское руководство, и наши союзники уже заявили, что вся территория Украины должна быть деоккупирована. Как заявили американцы, будет война до победы Украины, а под победой они подразумевают освобождение всех захваченных Россией территорий. Соответственно, Крым, Донбасс и юг будут деоккупированы. Что касается других территорий, в частности, Кубани и Воронежа, то пограничные с Украиной территории будут тяготеть к нам по понятным причинам. Украина будет частью западного мира, будет нормальной для жизни страной с более высоким уровнем жизни и возможностью мигрировать. Если в России начнется парад суверенитетов, то не исключена попытка этих регионов РФ войти в состав Украины", - отметил эксперт.

По его словам, Киеву вряд ли нужны данные территории, но может быть создана цепь буферных стран для безопасности.

"Но тут другой вопрос – а нужны ли Украине эти территории и эти люди? Впрочем, создание цепи буферных стран, которые будут отвечать за безопасность, не исключено. Однако это вопрос не нынешнего десятилетия точно, хотя процессы в России могут идти очень быстро", - считает Загородний.

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Кроме того, аналитик предполагает, что россияне станут переезжать в Украину. Они будут искать здесь своих родственников и признавать себя украинцами. После того, как им станут известны преступления россиян, люди будут стыдиться своего происхождения.

"Но – я не исключаю приток в Украину мигрантов из России. Потому что гражданская война там будет означать отсутствие продуктов питания и массу других проблем. После победы Украины мы удивимся, сколько россиян вдруг начнут признавать себя украинцами. Они будут искать каких-то троюродных бабушек в Полтаве и заявлять Украине о том, что мы неправильно их поняли. Кроме того, многие россияне после того, как вскроются преступления РФ в Украине, начнут вообще стыдиться, что они – россияне, и будут это скрывать, а часть из них точно будет говорить, что они – украинцы. Уже сейчас за рубежом часто так происходит. Этот процесс будет неизбежно", - добавил Загородний.

Также он прогнозирует, что напрямую Украина вряд ли будет аннексировать какие-либо территории. Вполне возможно, создадутся подконтрольные или лояльные Киеву республики.

"Прямой аннексии российских территорий Украиной точно не будет. Но создание каких-то подмандатных территорий или создание цепи лояльных по отношению к Украине республик, которые будут ориентироваться на нас, вполне вероятно. Это реальный сценарий", - подчеркнул Тарас Загородний.

Война России против Украины

Военный эксперт Олег Жданов ранее заявил, что война Москвы против Киева может затянуться на длительный период. Согласно его прогнозу, горячая фаза военных действий займет несколько месяцев. Однако окончательно война может завершиться только в начале 2023 года.

Как полагает Жданов, сейчас обе стороны нуждаются в пополнении резервов – преимущество получит та, которая сработает более оперативно. Армия Украины может пойти в контрнаступление на занятые войсками РФ позиции уже в середине-второй половине июня. Но для этого ВСУ должны получить достаточное количество оружия от Запада.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что войска РФ постепенно начали переходить в оборону. Они стали окапываться, чтобы занять более выгодные для оборонительных действий позиции.

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