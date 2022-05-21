Затяжной конфликт на Юге: оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ - ISW

В Институте изучения войны спрогнозировали дальнейшие планы армии оккупантов / Фото УНИАН

Российские войска сосредоточились на укреплении существующих оборонительных рубежей и создании оборонных линий на южной оси. Цель оккупантов на данном направлении – защита оккупированного Херсона от контратак ВСУ.

Об этом говорится в аналитической справке Института изучения войны. При этом отмечается, что за сутки 20 мая оккупанты не смогли достичь ни одного продвижения.

По информации Генштаба ВСУ, российские войска доставляют инженерное оборудование на передовую на южной оси, чтобы построить вторую линию обороны. Это вероятно указывает на то, что российские войска готовятся к обороне от возможных контрнаступлений Украины и длительным операциям на юге Украины.

В то же время российские спецслужбы продолжают дестабилизировать ситуацию в Приднестровье путем распространения дезинформации о минировании социальной инфраструктуры и государственных учреждений в Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице.

В Институте изучения войны предполагают, что российские войска, вероятно, завершат свой уход из окрестностей Харькова, но попытаются удержать линию к западу от Волчанска, чтобы защитить свои позиции от Белгорода до Изюма. Пока что непонятно, удастся ли им это.

Россияне продолжат попытки оцепить Северодонецк и Лисичанск как минимум с юга, сосредоточившись на отрезке последней магистрали, соединяющей Северодонецк-Лисичанск с остальной частью Украины. Это свидетельствует о том, что российские войска скорее всего готовятся к контрнаступлению украинских войск и обустраиваются для затяжных боев на юге Украины.

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Как сообщал Главред, 17 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что населенные пункты в южных регионах Украины, которые находятся под временной российской оккупацией, будут обязательно освобождены военным путем. По его словам, ВСУ знают, как выбить российские войска, не штурмуя непосредственно Херсон, Мелитополь и другие города. Они к этому готовятся.

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