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Германия и Италия разрешили компаниям открывать счета в рублях для покупки газа из РФ – Reuters

21 мая 2022, 06:54

Большинство фирм ЕС заключают контракты с Газпромом в евро или долларах. Однако в руководстве не говорится, что открытие рублевых будет нарушением санкций.

Газпром
Газпром / Фото УНИАН

Правительства Германии и Италии якобы сообщили компаниям-импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа. Это необходимо для того, чтобы не нарушать санкции против России, введенные из-за войны в Украине.

Как пишет 20 мая агенство Reuters со ссылкой на источники, решение было обсуждено с Европейским союзом.

Так, Берлин сообщил немецким импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для оплаты газа без нарушения санкций, если платежи, которые они осуществляют в Газпромбанк, осуществляются не в российской валюте.

По словам источников журналистов, Германия, которая является крупнейшим импортером российского газа, "последовательно действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС".

В то же время, как утверждает издание, правительство Италии также поговорило с Европейской комиссией и получило разъяснения относительно того, как покупать российский газ на законных основаниях.

Как сказал Reuters высокопоставленный источник в правительстве, это произошло до того, как итальянская энергетическая компания Eni (ENI.MI) заявила, что уже начала процедуру открытия двух счетов, одного в евро и одного в рублях.

"Большинство контрактов фирм ЕС с Газпромом заключаются в евро или долларах. Однако в руководстве прямо не говорится, что открытие рублевых счетов для конвертации этих платежей в российскую валюту будет нарушением санкций ЕС", – пишет издание.

Газовый шантаж Запада со стороны России

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин поручил впредь брать оплату за поставки газа в Европу лишь в рублях. По его словам, якобы расчеты в долларах, евро и других валютах потеряли всякий смысл из-за санкций.

Большая семерка отвергла требование России по оплате газа в рублях. Министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что это нарушение контрактных обязательств. Платить за газ в рублях европейцы российскому государству не обязаны.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Россия может перекрыть поставки газа в страны ЕС, если Запад не будет платить в рублях.

31 марта Путин подписал соответствующий указ, дескать, переводящий оплату за газ для "недружественных стран" в рубль. Германия и Франция резко выступили против.

В итоге РФ вынуждена была отступить от своих требований. В частности, содержание документа по газовым расчетам с Западом существенно отличалось от заявлений, которые звучали ранее в Кремле. Европейские компании по-прежнему будут покупать газ в евро.

1 мая РФ выдвинула ультиматум странам Европы, предполагающий отказ Газпрома поставлять им газ в том случае, если они не будут платить за топливо в рублях. Срок российского условия истекает 21 мая. Финляндия уже получила предупреждение о прекращении поставок топлива. Как полагают в Хельсинки, от газа из РФ могут быть отключены многие страны Евросоюза. В Москве утверждают, что переход на оплату в рублях, дескать, позволит европейским странам получать газ без сбоев. В Финляндии не согласны с таким условием и уже готовятся к отключению газа.

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