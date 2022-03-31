Путин отказался от газового ультиматума: РФ будет принимать оплату за газ в евро и долларах

РФ сдалась и согласилась принимать оплату за газ от ЕС в евро и долларах/ Reuters

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин согласился получать оплату за газ от стран Евросоюза в евро и долларах.

Европейские компании вернутся к проведению платежей в такой валюте, как было раньше. Об этом рассказал представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт после разговора по телефону между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и Владимиром Путиным, пишет Deutsche Welle.

Платежи будут переводиться в евро из европейских компаний в "Газпромбанк", так как это было раньше. Этот банк не попал под санкции.

Однако, по словам представителя немецкого правительства, Путин сказал Шольцу во время телефонного разговора, что деньги будут перечисляться в "Газпромбанк", а затем будут перечислены в рублях в Россию.

"Шольц не согласился на эту процедуру в разговоре, но попросил предоставить письменную информацию, чтобы лучше понять процедуру", – говорится в сообщении.

Требование РФ платить за газ рублями

Напомним, 23 марта стало известно, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин поручил в дальнейшем брать оплату за поставки газа в Европу только в рублях. По его словам, якобы расчеты в долларах, евро и других валютах потеряли всякий смысл из-за санкций.

В офисе президента Украины такое решение РФ назвали открытием финансового антиевропейского фронта. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Россия таким образом надеется спровоцировать какие-то операционные провалы в европейской энергосистеме, а также осуществлять пророссийское давление на общественное мнение на фоне агрессии против Украины.

Позже глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что требование РФ платить за газ в рублях – это очередное нарушение со стороны страны-агрессора. Она подчеркнула, что Россия не может шантажировать Европу своими энергоресурсами и не сможет обходить санкции, требуя платить в рублях за свои поставки нефти и газа.

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