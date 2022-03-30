Шольц с Путиным обсудили войну в Украине и покупку газа

Лидеры обменялись мнениями по поводу очередного раунда состоявшегося накануне переговоров между Украиной и РФ.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры обменялись мнениями по поводу очередного раунда состоявшегося накануне переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле 29 марта. Кроме того, стороны затронули тему перехода на оплату российского газа в рублях.
В итоге Путин и Шольц вроде бы договорились передать вопрос на рассмотрение российских и немецких экспертов. В то же время президент РФ отметил, что изменение валюты расчетов не должно привести к "ухудшению контрактных условий", и заявил, что это последствия замораживания активов Центробанка.
Напомним, ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининград никогда не был российским. В РФ отреагировали на его заявления.
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