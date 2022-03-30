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Шольц с Путиным обсудили войну в Украине и покупку газа

30 марта 2022, 20:42

Лидеры обменялись мнениями по поводу очередного раунда состоявшегося накануне переговоров между Украиной и РФ.

Владимир Путин
Владимир Путин пообщался с Шольцем / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры обменялись мнениями по поводу очередного раунда состоявшегося накануне переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле 29 марта. Кроме того, стороны затронули тему перехода на оплату российского газа в рублях.

В итоге Путин и Шольц вроде бы договорились передать вопрос на рассмотрение российских и немецких экспертов. В то же время президент РФ отметил, что изменение валюты расчетов не должно привести к "ухудшению контрактных условий", и заявил, что это последствия замораживания активов Центробанка.

Напомним, ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининград никогда не был российским. В РФ отреагировали на его заявления.

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