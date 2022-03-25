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Шантаж не сработает: в Еврокомиссии ответили Путину на требование платить за газ в рублях

25 марта 2022, 06:48

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что требование РФ платить за газ в рублях - это очередное нарушение со стороны страны-агрессора.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен / Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия не может шантажировать Европу своими энергоресурсами и не сможет обходить санкции, требуя платить в рублях за свои поставки нефти и газа.

Соответствующее заявление она сделала 24 марта, пишет Reuters.

"Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта", — сказала фон дер Ляйен, комментируя требовании России заплатить в рублях.

"Это будет попытка обойти санкции. Мы не позволим обойти наши санкции. Время, когда энергию можно было использовать для шантажа, прошло", - добавила председатель Еврокомиссии.

Как сообщал Главред, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин поручил впредь брать оплату за поставки газа в Европу лишь в рублях. По его словам, якобы расчеты в долларах, евро и других валютах потеряли всякий смысл из-за санкций.

По его словам, так будут платить так называемые "недружественные страны" ‒ то есть те, которые наложили на Россию санкции после того, как она начала войну против Украины.

Вероятно, так Путин и его окружение видят для себя "щель для обхода санкций", а также считают, что смогут удержать курс рубля в условиях заблокированных валютных резервов Центробанка.

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал европейцев не поддаваться на шантаж со стороны России и не платить за газ рублями.

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