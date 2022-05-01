Путин шантажирует Европу: Газпром грозится уже с 21 мая зарубить поставки газа в Европу

Вслед за Финляндией газ из России могут перестать получать ряд других стран Евросоюза / Reuters

РФ выдвинула ультиматум странам Европы, предполагающий отказ Газпрома поставлять им газ в том случае, если они не будут платить за топливо в рублях. Срок российского условия истекает 21 мая. Финляндия уже получила предупреждение о прекращении поставок топлива. Как полагают в Хельсинки, от газа из РФ могут быть отключены многие страны Евросоюза. В Москве утверждают, что переход на оплату в рублях, дескать, позволит европейским странам получать газ без сбоев.

Как сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на финские компании и правительство, ультиматум от России Европе по оплате газа рублями истекает 21 мая. В Финляндии не согласны с таким условием и уже готовятся к отключению газа.

Читайте такжеКогда ЕС откажется от нефти и газа, Россию ждет такая бедность, какой она еще не видела – ПодолякКроме того, в Хельсинки считают, что Россия может отключить от газа и многие другие страны Евросоюза.

В Газпроме, в свою очередь, утверждают, что Европе для бесперебойного получения газа якобы следует переходить на оплату в рублях.

"В Газпроме заявили, что согласие на новые требования об оплате является условием для продления бесперебойных поставок газа", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что Россия может отключить Финляндии газ уже 21 мая – на следующий день после истечения срока ответа на "требование" россиян.

Смотрите видео ТСН – Россия отключила от поставок газа Польшу и Болгарию

Газовый шантаж Запада со стороны России

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявлял, что Россия собирается получать оплату за газ от Европы в рублях. По его словам, в Москве решили сделать такой выбор якобы из-за нецелесообразности получения оплаты в долларах в условиях санкций со стороны Запада.

Большая семерка отвергла требование России по оплате газа в рублях. Министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что это нарушение контрактных обязательств. Платить за газ в рублях европейцы российскому государству не обязаны.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Россия может перекрыть поставки газа в страны ЕС, если Запад не будет платить в рублях.

31 марта Путин подписал соответствующий указ, дескать, переводящий оплату за газ для "недружественных стран" в рубль. Германия и Франция резко выступили против.

В итоге РФ вынуждена была отступить от своих требований. В частности, содержание документа по газовым расчетам с Западом существенно отличалось от заявлений, которые звучали ранее в Кремле. Европейские компании по-прежнему будут покупать газ в евро.

Главред рекомендует: