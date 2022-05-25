Громадные потери: русским пришлось доставать из запасов старые советские танки Т-62

Русским пришлось доставать из запасов старые советские танки Т-62 / ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Из-за огромных потерь в бронетехнике в Украине командованию оккупантов пришлось расконсервировать и отправлять на фронт устаревшие танки модели T-62 ‒ еще советского производства. Об этом сообщает проект InformNapalm.

Согласно имеющимся данным, такие танки были расконсервированы для доукомплектации 150-й мотострелковой дивизии армии оккупантов. Именно эта военная часть понесла во время боев в Украине одни из наибольших потерь в технике.

Справка. Т-62 разработали еще в конце 1950-х годов – в основном для того, чтобы конкурировать с британскими танками Chieftain, а также американскими М60.

Т-62 массово выпускался до 1975 года. После этого их сняли с вооружения. В 1983 году в СССР начали модернизировать и выпускать боевые машины Т-62М – с немного более улучшенной защитой и мобильностью, а также обновленной системой управления огнем.

"Т-62 активно использовались в Афганистане в 1980-х годах и в Чечне в 1990-х годах, понеся большие потери – по данным американских источников, в советско-афганской войне было потеряно почти 325 Т-62. В последний раз Россия использовала Т-62 в бою в 2008 году во время короткой войны в Грузии. По оценкам, Россия отремонтировала около 60-120 Т-62 для участия в военных учениях "Восток" в 2018 году в Сибири и на Дальнем Востоке России", — рассказал военный эксперт, который скрывается под ником ChrisO_wiki.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные за сутки уничтожили на южном направлении 36 российских оккупантов, три танка Т-72, реактивную систему залпового огня "Град" и автомобильную технику.

До того стало известно, что бойцы ВСУ отобрали у российских захватчиков очередной российский танк Т-72БЗ вместе с боекомплектом. Оккупанты пытались спрятать технику на ферме, но там ее и нашли украинские солдаты.

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