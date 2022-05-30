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Военный эксперт рассказал, какие преимущества ВСУ дадут ракеты "Гарпун"

30 мая 2022, 02:50

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что "Гарпун" – противокорабельная ракета, которая имеет три вида дальности пуска – 90, 120 и почти 300 километров.

Гарпун, корабль
Военный эксперт рассказал, какие преимущества ВСУ дадут ракеты "Гарпун" / ua.depositphotos.com

Пусковые установки с ракетами "Гарпун" ‒ оружие, которое в руках ВСУ будет являться важной угрозой для российских кораблей (поскольку теперь те не смогут подойти к украинским берегам). Об этом "24 канал" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, оружие будет держать российские корабли "на расстоянии вытянутой руки" от наших берегов.

Жданов объяснил, что "Гарпун" – противокорабельная ракета, которая имеет три вида дальности пуска – 90, 120 и почти 300 километров. Но, пока еще достоверно неизвестно, боеприпасы какой дальности Украина получила от западных союзников.

"Но в любом случае это оружие является гарантией того, что российские корабли не подойдут (к нашим берегам – Главред). Эти ракеты могут преодолевать систему ПВО и радиоэлектронных помех. На сегодняшний день "Гарпуны" являются реальной угрозой для Черноморского флота России", – подчеркнул он.

Жданов также отметил, что теперь в Украине появляется оружие, которым ВСУ сможет сдерживать либо удерживать огневую дистанцию российских кораблей от украинских берегов.

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Напомним, ранее Алексей Резников, министр обороны Украины, говорил - Великобритания, Дания, Нидерланды и другие государства предоставляют Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Речь идет о пусковых установках, которые можно запускать с кораблей и поражать морские объекты противника. ВСУ ставят перед собой задачу при помощи таких ракет освободить свои морские порты от блокады со стороны России. Вслед за крейсером "Москва" могут отправиться и другие вражеские военные корабли.

"Некоторые сообщения в прессе уже были, я просто подтвержу, что мое общение с коллегами - министрами обороны некоторых дружественных стран, в том числе Дании. Могу сказать, что мы получим "Гарпуны" - это такие специальные средства поражения, которые запускаются с обустроенных на кораблях пусковых установок", - рассказал Резников.

Также министр добавил, что военная помощь нацелена на нанесение урона морским объектам противника в Черном море и поспособствует устранению блокады украинских портов со стороны РФ.

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Автор: Егор Бунин
Черноморский флот крылатые ракеты новости Украины
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