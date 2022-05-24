"Наступление России на Донбассе — это беспощадная битва": Кулеба призвал ускорить поставки оружия

Дмитрий Кулеба призвал партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов Украине / Фото УНИАН, twitter.com/DeptofDefense

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина остро нуждается в вооружении и боеприпасах из других стран, ведь наступление России на Донбасс - жесткая битва.

По его словам, "слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение".

"Наступление России на Донбассе — это беспощадная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР", - написал глава МИД в Twitter.

Как сообщал Главред, министр обороны США Ллойд Остин раскрыл договоренности по поставке оружия Украине от международной группы поддержки в войне против РФ. Остин анонсировал передачу Данией противокорабельных ракет "Гарпун" и пусковой установки для защиты украинского побережья.

Тем временем военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что сегодня западное оружие поступает в Киев в недостаточных объемах. Число партий не соответствует нужным запросам. Качественный скачок в количестве оружия, когда появится возможность вооружить украинские военные части, ожидается после полноформатного запуска ленд-лиза. Жданов убежден в том, что Украина также сможет получить и американские истребители - F-15 или F-16.

Ленд-лиз для Украины

9 мая 2022 года президент США Джо Байден пописал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Документ упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы в 2022-2023 годах.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за принятие программы ленд-лиз.

"Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", - отметил Зеленский.

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