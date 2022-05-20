Украина получит не только истребители США, но и системы ПВО с ПРО, чтобы закрыть небо – Жданов

Украина сможет получить американские истребители F-15 или F-16 – Жданов / Колаж ВВС США, Главред

Сегодня Украина не получает нужных объемов вооружений от Запада, однако все изменится после того, как в полноценном порядке заработает ленд-лиз. Киев получит не только советскую авиацию, но и американские истребители F-15 или F-16. Украинские летчики будут учиться управлять новыми самолетами. Также государство получит системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо от ударов с воздуха. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что сегодня западное оружие поступает в Киев в недостаточных объемах. Число партий не соответствует нужным запросам. Качественный скачок в количестве оружия, когда появится возможность вооружить украинские военные части, ожидается после полноформатного запуска ленд-лиза.

Жданов убежден в том, что Украина также сможет получить и американские истребители - F-15 или F-16.

"В том числе, не только авиация советского образца, но и, скорее всего, авиация будет представлена самолетами западных образцов, например, F-16 или F-15", - отметил эксперт.

По его словам, будет проведена переподготовка украинских летчиков. Наши пилоты уже пробовали летать на таких военных самолетах, поэтому основа для обучения есть.

"Будет переподготовка. Никто не пересадит пилота с МиГ-29 на F-15 или F-16. Наши пилоты говорят, что это совсем другая философия полетов. Так высказался один наш пилот после пробного полета на F-16. Как выяснилось, наши пилоты уже пробовали на них летать. Есть уже какая-то основа", - добавил военный эксперт.

Также он полагает, что у Украины при помощи оружия от Запада появится возможность закрыть небо.Читайте такжеАрмия Украины в июне перейдет в контрнаступление, если Запад даст достаточно оружия – Жданов

Он также уверен, что поставками западного оружия могут поспособствовать "закрытию неба". По всей видимости, противоракетные и противовоздушные системы поставят на второе-третье место в списке вооружений.

"В перечне вооружений системы ПРО и ПВО должны стоять на втором, максимум, на третьем месте. Потому что нужно защитить поставки оружия от ракетных ударов России. А может ПВО будет в приоритете для того, чтобы закрыть небо, а потом уже осуществлять поставки", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Спикер Банковой Алексей Арестович ранее сделал заявление о том, что армия России стала постепенно переходить к оборонительным действиям по всей линии фронта. Захватчики пытаются занять позиции, позволяющие лучше обороняться. Наступление продолжается только на Луганском и Изюмском направлениях.

В НАТО считают, что Украина может выиграть в войне с Россией. По мнению представителя коллективного блока безопасности Запада, ВСУ уже удалось переломить ход событий в боях с войсками РФ. Поэтому у украинского государства может появиться возможность отвоевать Крым и Донбасс.

Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют попытку армии РФ удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области, чтобы сохранить защиту линии обеспечения своей группировки под Изюмом. Наступать там они уже не могут, так как потерпели неудачу. Впоследствии оккупанты могут вывести свои войска из региона, а ВСУ пойти в наступление.

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