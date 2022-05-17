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Враг окапывается на Херсонщине и Запорожчине: война с РФ переходит в затяжную фазу – Резников

17 мая 2022, 22:08

Украина стремится победить врага как можно быстрее, поэтому Киев нуждается в максимально быстрых поставках оружия, сказал Алексей Резников.

Резников войска
Украине нужны танки, бронемашины, MLRS, тяжелая артиллерия, авиация и ракеты – Резников / Коллаж Генштаб ВСУ, Минобороны Украины

Война России против Украины переходит в затяжную фазу. Вражеские подразделения строят оборонительные редуты в Херсонской и Запорожской областях. Учитывая риски, Киев стремится победить оккупационную российскую армию и освободить свои территории как можно быстрее. Нельзя позволить РФ затянуть конфликт, поэтому украинское государство заинтересовано в максимально быстрых поставках оружия, причем в нужных объемах. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

На своей странице в социальной сети Facebook министр пишет, что в ходе своего выступления во вторник, 17 мая, в Совете иностранных дел ЕС, на уровне глав Минобороны с участием генерального секретаря НАТО, он заявил о появлении признаков перехода войны в затяжную фазу.

"Мы видим, как на Херсонщине, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", - отметил министр.

По его словам, затягивание боевых действий может привести к глобальному продовольственному кризису и к новой миграционной кризисной ситуации. Украина заинтересована победить врага в максимально быстрые сроки. Нельзя позволить России затянуть войну. Поэтому Киев нуждается в максимально быстрых поставках вооружений и в нужном количестве.

Читайте такжеПутин может аннексировать Донбасс, Херсонщину и Запорожчину и разразиться ядерной угрозой – ISW"Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки. Не дать России затянуть конфликт. Поэтому мы очень заинтересованы в получении международной помощи, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах", - уточнил Резников.

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Также он добавил, что Украине для этого понадобятся танки, бронемашины и средства поражения на длинных дистанциях. Государство стремится сохранить жизнь украинцев.

"Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей", - подчеркнул Алексей Резников.

Война России против Украины

Москва во второй половине апреля объявила о, дескать, начале второй фазы своей войны против Украины. По словам замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева, российские подразделения ставят перед собой задачу оккупации всех районов Донецкой и Луганской областей, южных регионов Украины и создания коридора в захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что армия Украины уже в середине июня может пойти в контрнаступление на войска России. Украинская сторона ждет, пока тяжелое оружие от Запада приедет в нужном количестве. Ориентировочные сроки получения вооружений – до конца мая-начала июня. После этого ВСУ должны начать свою военную операцию.

Замначальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что если оккупационные войска России захватят Донбасс, то у них появятся возможности для расширения военной агрессии против Украины.

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