Оккупация Донбасса – вторая фаза плана России: враг намерен идти дальше – Генштаб ВСУ

Россия стремится захватить Донбасс во время "второй фазы" своей так называемой "спецоперации" - Генштаб / УНИАН

Если войскам России удастся оккупировать все районы Донбасса, то у оккупантов появятся условия для расширения военной агрессии против Украины. Россияне ставят перед собой задачу захвата Донецкой и Луганской областей в рамках второй фазы своей так называемой "спецоперации". Об этом заявил бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны во вторник, 11 мая, он рассказал о том, что российская оккупационная армия в рамках второго этапа своей, дескать, "спецоперации" попытается полностью захватить Донбасс. Однако такая ситуация может создать для них возможности для расширения вооруженной агрессии.

Читайте такжеВСУ бьют войска РФ: Харьковщина освобождается, на пяти направлениях враг перешел в оборону – Генштаб"Даже достижение противником второго этапа так называемой "спецоперации" – это оккупация Донецкой и Луганской областей в их административных границах наиболее вероятно не удовлетворит амбиции противника, а лишь создаст условия для расширения агрессии", - подчеркнул Алексей Громов.

Война России против Украины

Российский военачальник, замкомандующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев заявлял, что Россия собирается оккупировать Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в уже захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что уже в середине июня армия Украины может перейти в контрнаступление на захваченные войсками России позиции. До конца мая-начала июня украинские подразделения должны получить тяжелое вооружение от Запада, которое предназначено для реализации такой цели.

В американском Институте изучения рассказали о том, что ВСУ продолжают тактическое контрнаступление на севере Харьковской области и освободили несколько населенных пунктов. Российские войска с Изюмского направления переходят в сторону севера, чтобы попытаться ослабить контрактаку украинских войск и помешать им продвинуться на север к кордону с Россией. Согласно прогнозам, контрнаступление украинской армии помешает вражеской артиллерии обстреливать северо-восточные окраины города Харькова. В перспективе успешная реализация таких действий может парализовать наступление оккупантов РФ в районе Изюма.

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