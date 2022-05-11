Оккупанты не смогут обстреливать окраины Харькова: в Институте изучения войны раскрыли успехи ВСУ

На Харьковщине ВСУ приблизились к границе России / Фото Reuters

Украинское контрнаступление к северу от Харькова 10 мая продолжало успешно оттеснять российские войска к российско-украинской границе.

Также украинские защитники продолжили наступление к северу от недавно освобожденного Старого Салтова и освободили несколько городов к северу от Харькова. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские силы из района Изюма передислоцируются на север, чтобы попытаться ослабить давление контрнаступления ВСУ и воспрепятствовать дальнейшему продвижению на север к границе с Россией.

"Украинское контрнаступление, скорее всего, продолжит отвлекать российские войска и ресурсы от развертывания на другие направления наступления, где боевые действия также были остановлены успешной украинской обороной", – сообщают в Институте изучения войны.

Фото understandingwar.or

Эксперты прогнозируют, что контрнаступление помешает российской артиллерии обстрелять северо-восточные окраины Харькова, потенциально позволит украинским силам угрожать российским тылам своими обстрелами и дальнейшими атаками. В результате успешное проведение таких действий парализует наступательные операции оккупантов в районе Изюма.

Как сообщили утром 11 мая в Генштабе ВСУ, наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Оккупанты пытаются не допустить продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины, осуществляют ведение разведки к северу и северо-востоку от города Харьков.

Читайте такжеВСУ разгромили подразделение морской пехоты РФ, которое бежало из-под КиеваТакже в Генштабе рассказали о потерях оккупантов за минувшие сутки. Подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 4 вражеских БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ был уничтожен один вертолет оккупантов РФ Ми-24.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей и две единицы специальной инженерной техники противника.

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