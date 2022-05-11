Оккупантов "покрошили" вместе с техникой: на востоке ВСУ уничтожили сотни рашистов

ВСУ уничтожают оккупантов РФ вместе с техникой / УНИАН

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 4 вражеских БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ был уничтожен один вертолет оккупантов РФ Ми-24.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей и две единицы специальной инженерной техники противника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было ликвидировано до 260 оккупантов, говорится в сообщении ОТУ в Facebook.

Отмечается, что в течение суток, 10 мая, в районе оперативно-тактической группировки Восток российские фашистские войска совершили 4 атаки.

Кроме ликвидации личного состава, наши военные уничтожили 4 танка, 2 БТР и 2 БМП, 4 САУ, 7 АТТ и 2 БПЛА.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия для недопущения украинского наступления и продвижения к украинско-российской границе, проводят разведку к северу и северо-востоку от Харькова.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

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