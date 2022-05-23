Ракеты "Гарпун" и новые вертолеты: Украина получит мощную военную помощь

Военная помощь / twitter.com/DeptofDefense

Министр обороны США Ллойд Остин раскрыл договоренности по поставке оружия Украине от международной группы поддержки в войне против РФ.

Как сообщил в Twitter журналист Кейтлин Дорнбос, Остин анонсировал передачу Данией противокорабельные ракеты "Гарпун" и пусковую установку для защиты украинского побережья.

Чехия удостоилась благодарности за помощь ударными вертолетами, танками и ракетными системами.

"Несколько стран объявили о новых пожертвованиях критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, в частности, Италия, Греция, Норвегия и Польша. Всего за 4 недели после встречи контактной группы в Рамштайне динамика помощи и поставок была выдающейся. И после сегодняшнего обсуждения я рад сообщить о наших усилий для продвижения вперед", – заявил Остин.

По его словам, все союзники Украины четко понимают подлинные намерения России. Москва попыталась бросить вызов мировому порядку и свободному миру, но Запад будет дальше противостоять ей.

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Военная помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается ускорить доставку силам обороны Украины большого количества артиллерийских боеприпасов, ведь ожесточенные наземные бои ВСУ с войсками России за Донбасс могут начаться уже в ближайшие дни. В США предполагают, что стратегия РФ заключается в переброске оружия и войск, которые находились на севере, на восток страны, после чего отсечь украинские воинские подразделения.

Также ранее сообщалось, что дипломаты страны-агрессора на нынешней неделе направили властям США официальную ноту протеста. В документе говорится о том, что поставки западного оружия Украине якобы могут привести к "непредсказуемым последствиям".

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