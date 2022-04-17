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Вертолеты, пушки и дроны: в Украину прибыла из США первая партия новой военной помощи

17 апреля 2022, 06:43

Помощь поставили в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов.

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В Украину прибыла из США первая партия новой военной помощи/ Reuters

В Украину из Соединенных Штатов Америки прибыла первая партия с военной помощью из нового пакета. Всего в рамках этого пакета наше государство получит американской помощи на 800 миллионов долларов.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова представителя Белого дома. Отмечается, что США впервые согласились предоставить Украине мощное оружие. В списке того, что будет поставлено – 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и 300 дронов Switchblade.

При этом в пятницу, 15 апреля, высокопоставленный представитель Минобороны США рассказал, что первая партия оружия и техники из Соединенных Штатов должна прибыть в Украину в ближайшие 24 часа. Он отметил, что украинцы заберут ее на границе и ввезут в страну.

Угрозы Кремля не повлияют на помощь от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что позиция Вашингтона относительно предоставления Украине оружия и военной техники не изменится после угроз Кремля западным странам и требования прекратить поставки тяжелого вооружения и техники для ВСУ.

"Позиция Соединенных Штатов остается неизменной. Она была такой до войны", – цитирует слова Маркаровой Укринформ.

По словам посла, США четко и публично говорят о поддержке и солидарности с Украиной.

Также она подтвердила, что поставки оружия в наше государство из США идут ежедневно. Кроме этого, Маркарова отметила, что надеется, что в ближайшее время мы услышим о новых пакетах санкций против России.

Военная помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается ускорить доставку силам обороны Украины большого количества артиллерийских боеприпасов, ведь ожесточенные наземные бои ВСУ с войсками России за Донбасс могут начаться уже в ближайшие дни. В США предполагают, что стратегия РФ заключается в переброске оружия и войск, которые находились на севере, на восток страны, после чего отсечь украинские воинские подразделения.

Также ранее сообщалось, что дипломаты страны-агрессора на нынешней неделе направили властям США официальную ноту протеста. В документе говорится о том, что поставки западного оружия Украине якобы могут привести к "непредсказуемым последствиям".

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