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Путин верит, что выиграет войну в Украине — канцлер Австрии

17 апреля 2022, 05:48

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал об итогах переговоров с хозяином Кремля Владимиром Путиным. По его словам, "это был тяжелый разговор".

путин, Нехаммер
Карл Нехаммер рассказал, о чем говорил с Путиным / Коллаж фото Reuters, twitter.com/karlnehammer

Президент страны-агрессора России Владимир Путин уверен, что выиграет войну в Украине.

Об этом после встречи с хозяином Кремля заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью американскому телеканалу NBC.

"Находясь в собственном мирке, я думаю, Путин знает, что сейчас происходит в Украине. Он верит, что выиграет войну", — заявил Нехаммер.

В ходе беседы с австрийским канцлером Путин также отреагировал на обвинения в военных преступлениях. Кремлевский диктатор заявил, что "не доверяет Западу", но готов содействовать международному расследованию военных преступлений.

"Это был тяжелый разговор. Но я пытался его убедить в том, что, например, война в бывшей Югославии показала, что международное расследование необходимо для того, чтобы предъявить обвинения военным преступникам", — сказал Нехаммер.

Как сообщал Главред, 11 апреля австрийский канцлер Карл Нехаммер откровенно подытожил свой визит в Москву, где имел двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине.

"На данный момент у меня нет особого оптимизма после переговоров с Путиным. Наступление (в Украине – ред.) готовится решительно", – признался канцлер.

Война в Украине 2022

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в Украине.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Генерал США Майкл Милли полагает, что война Москвы против Киева может стать длительной и изматывающей. Обе стороны отступать не намерены. По его мнению, победой украинской стороны стало бы восстановление территориальной целостности Украины в рамках границ 1991 года.

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