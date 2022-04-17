Путин верит, что выиграет войну в Украине — канцлер Австрии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал об итогах переговоров с хозяином Кремля Владимиром Путиным. По его словам, "это был тяжелый разговор".
Президент страны-агрессора России Владимир Путин уверен, что выиграет войну в Украине.
Об этом после встречи с хозяином Кремля заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью американскому телеканалу NBC.
"Находясь в собственном мирке, я думаю, Путин знает, что сейчас происходит в Украине. Он верит, что выиграет войну", — заявил Нехаммер.
В ходе беседы с австрийским канцлером Путин также отреагировал на обвинения в военных преступлениях. Кремлевский диктатор заявил, что "не доверяет Западу", но готов содействовать международному расследованию военных преступлений.
"Это был тяжелый разговор. Но я пытался его убедить в том, что, например, война в бывшей Югославии показала, что международное расследование необходимо для того, чтобы предъявить обвинения военным преступникам", — сказал Нехаммер.
Как сообщал Главред, 11 апреля австрийский канцлер Карл Нехаммер откровенно подытожил свой визит в Москву, где имел двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине.
"На данный момент у меня нет особого оптимизма после переговоров с Путиным. Наступление (в Украине – ред.) готовится решительно", – признался канцлер.
Война в Украине 2022
21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в Украине.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Генерал США Майкл Милли полагает, что война Москвы против Киева может стать длительной и изматывающей. Обе стороны отступать не намерены. По его мнению, победой украинской стороны стало бы восстановление территориальной целостности Украины в рамках границ 1991 года.
Другие новости:
- Армия превратилась в орду: военный рассказал, что его больше всего поразило за время войны в Украине
- "Минимум три года": эксперт назвал сроки прекращения войны в Украине и озвучил решающую дату
- Не 9 мая: эксперт назвал новую дату, к которой Путин ждет победу в войне
- НАТО вмешается в войну: Арестович о возможной ядерной атаке
- Зеленский рассказал, какое будущее ждет украинцев после войны