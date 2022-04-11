"Оптимизма нет": канцлер Австрии высказался о переговорах с Путиным

Канцлер Австрии рассказал о переговорах с Путиным / twitter.com/karlnehammer

Австрийский канцлер Карл Нехаммер откровенно подытожил свой визит в Москву, где имел двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине, пишет CNN.

"На данный момент у меня нет особого оптимизма после переговоров с Путиным. Наступление (в Украине – ред.) готовится решительно", – признался канцлер.

Нехаммер стал первым западным лидером, встретившимся с президентом РФ вживую после вторжения в Украину. Свой визит он объяснил необходимостью "предъявить факты" российскому президенту.

"Я дал понять господину Путину, что его позицию и взгляды никто не разделяет. Он рассматривает это как некую операцию по самообороне РФ, "специальную военную операцию". Я же называю это войной", – добавил канцлер.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также: