"Оптимизма нет": канцлер Австрии высказался о переговорах с Путиным

Нехаммер стал первым западным лидером, встретившимся с президентом РФ вживую после вторжения в Украину.
Австрийский канцлер Карл Нехаммер откровенно подытожил свой визит в Москву, где имел двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине, пишет CNN.
"На данный момент у меня нет особого оптимизма после переговоров с Путиным. Наступление (в Украине – ред.) готовится решительно", – признался канцлер.
Нехаммер стал первым западным лидером, встретившимся с президентом РФ вживую после вторжения в Украину. Свой визит он объяснил необходимостью "предъявить факты" российскому президенту.
"Я дал понять господину Путину, что его позицию и взгляды никто не разделяет. Он рассматривает это как некую операцию по самообороне РФ, "специальную военную операцию". Я же называю это войной", – добавил канцлер.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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