Как долго осталось Путину: эксперт рассказал, чего ожидать от предшественников диктатора

Георгий Тука / Главред

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука во время чата на Главреде рассказал, что изменится от ухода президента России Владимира Путина или его ликвидации.

"Сколько осталось Путину, знает лишь Господь. Вообще, я считаю ошибкой персонализацию тех политических процессов, которые происходят в отношениях России и Украины. Поэтому надежды на то, что завтра Путин икнется, а послезавтра россияне освободят все захваченные территории, напрасны", - говорит Тука.

По его словам, годы работы российской пропаганды на территории РФ привели к крайне тяжелым изменениям в мировоззрении "глубинного народа".

"Российские оппозиционные каналы, которые работали на платформе YouTube, недавно спрашивали у граждан РФ об их отношении к нападению России на Украину – 90% жителей российской глубинки отвечали, что искренне поддерживают действия российской власти в отношении Украины, верят в справедливость и непогрешимость собственных вооруженных сил. Более того, часто звучат призывы "бей хохлов до полного уничтожения"", - отмечает он.

Тука отмечает, что "надеяться на то, что после того, как исчезнет одна персона, изменится мировоззрение целого общества, было бы неразумным".

"Россиянам хотят они этого или нет – придется пройти через болезненный процесс дознания правды, осознания своей роли и ответственности за все, что произошло. Закончиться все это должно будет общенациональным покаянием русского народа, как это происходило в Германии после Второй мировой войны", - отмечает Тука.

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Война России и Украины

Государство-агрессор Россия напала на Украину 24 февраля. Война продолжается. В Минобороны Украины сказали, что оккупанты завершили первую фазу военных действий, работают над перегруппировкой и собираются организовать еще одно наступление. Их цель – захват всего Донбасса. Наверняка захватчики попытаются взять под контроль и Харьков, однако задачу вряд ли удастся реализовать.

В оборонном ведомстве уточнили, что Россия поменяла план по наступлению на Украину. Враг не ожидал грамотно организованной обороны от украинских сил. Теперь он меняет тактику, анализирует ошибки и собирается снова атаковать.

Генерал США Майкл Милли полагает, что война Москвы против Киева может стать длительной и изматывающей. Обе стороны отступать не намерены. По его мнению, победой украинской стороны стало бы восстановление территориальной целостности Украины в рамках границ 1991 года.

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