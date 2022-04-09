РФ пропустила удар от ВСУ по Киеву, Чернигову и Сумам: оккупанты меняют план атаки – Минобороны

Оккупанты работают над перегруппировкой и намерены снова наступать на Украину - Минобороны / Reuters

Оккупант Российская Федерация не отказалась от захвата Украины, но теперь вынуждена изменить свой план. Российские войска вышли из Киевской, Черниговской и Сумской областей, однако угроза наступления по-прежнему сохраняется. Предыдущая тактика россиян не сработала, поэтому они меняют ее на ходу. Проводится анализ военных действий, вычисляются слабые места ВСУ. Захватчики не ожидали такой работы украинской обороны. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В ходе всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что российские оккупационные войска проводят работу по смене тактики. Несмотря на отвод подразделений с Киевского, Черниговского и Сумского направлений, угроза их наступления сохраняется.

Читайте такжеУ Путина признали серьезные потери в войне с Украиной и "объяснили" отвод войск от Киева и ЧерниговаОна уточнили, что Россия не отказывается от планов оккупировать Украину, но меняет свои планы по наступлению. Киевщину и Черниговщину они покинули из-за ухудшения боеспособности своих войск, которые потеряли свои силы в боях с ВСУ.

"Во-первых, сейчас российские войска перегруппируют свои подразделения. То есть то, что они покинули Киевскую и Черниговскую области, – это не их добрая воля, на самом деле ВСУ лишили их подразделения боеспособности, в результате чего те вынуждены были уйти", - отметила Маляр.

Заместитель министра объяснила, что у России была стратегия до начала боевых действий. Однако она не сработала, теперь в быстром порядке планы меняются. В частности, увеличивается число военной техники вдоль российско-украинской границы, усиливается разведка и определяются новые направлений наступления. Вычисляются слабые места украинской обороны, проводится анализ 44 дней войны.

Опасность новой военной атаки России по-прежнему существует.

"Они не ожидали именно такой обороны; она у нас была более интеллектуальной, чем силовой. РФ сейчас использует любое время для того, чтобы его затянуть и стать еще крепче. Мы с вами должны осознавать, что опасность наступления существует, - подчеркнула Анна Маляр.

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Война России против Украины

В Минобороны Украины ранее рассказали о том, что Россия проводит перегруппировку войск с целью дальнейшей атаки на Донбасс. Оккупанты стремятся захватить все районы Донецкой и Луганской областей. Они попытаются захватить и Харьков, но им вряд ли удастся это сделать.

Спикер Банковой Алексей Арестович заявил, что войска РФ попытаются окружить ВСУ на Донбасс. Но их сценарий, скорее всего, провалится. Враг вряд ли сможет действовать эффективно, но легких боев не будет.

В Генштабе ВСУ считают, что Россия попытается прорвать оборону Украины в Донецкой и Луганской областях. Враг может попытаться атаковать в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах. Наступление может произойти в районах Марьинки, Боровского и Сладкого.

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