Будет трудно, но они "провалятся": Арестович ответил, смогут ли оккупанты окружить ВСУ на Донбассе

Обстановка на Донбассе сейчас складывается не в пользу противника, считает советник главы ОП.
Российские захватчики попытаются окружить силы операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, однако их попытки будут тщетными.
Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем видеообращении. По его словам, на обстановка на Донбассе сейчас складывается не в пользу врага.
"Противник развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска и пытается атаковать по линии Угледар – Марьинка. Это попытка окружить наши войска, но я думаю, что попытка окажется напрасной, слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет", – отметил он.
Напомним, по мнению главы Николаевской ОВА Виталия Кима, война в Украине может быстро закончиться лишь в том случае, если произойдет смена власти в России. Путин сейчас пытается "прощупать" ту черту, за которую ему не позволит перейти Запад, считает глава Николаевской ОГА.
Ранее в НАТО заявили, что война в Украине, которую развязала Россия, может быть долгой и мучительной. На фоне таких предположений страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего поступать со страной-агрессором. В частности, некоторые государства настроены поддерживать контакты с лидером Кремля.
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