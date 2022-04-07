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Будет трудно, но они "провалятся": Арестович ответил, смогут ли оккупанты окружить ВСУ на Донбассе

7 апреля 2022, 14:33

Обстановка на Донбассе сейчас складывается не в пользу противника, считает советник главы ОП.

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Арестович ответил, смогут ли оккупанты окружить ВСУ на Донбассе/ Офис президента, Facebook АТО

Российские захватчики попытаются окружить силы операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, однако их попытки будут тщетными.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем видеообращении. По его словам, на обстановка на Донбассе сейчас складывается не в пользу врага.

"Противник развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска и пытается атаковать по линии Угледар – Марьинка. Это попытка окружить наши войска, но я думаю, что попытка окажется напрасной, слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет", – отметил он.

Напомним, по мнению главы Николаевской ОВА Виталия Кима, война в Украине может быстро закончиться лишь в том случае, если произойдет смена власти в России. Путин сейчас пытается "прощупать" ту черту, за которую ему не позволит перейти Запад, считает глава Николаевской ОГА.

Ранее в НАТО заявили, что война в Украине, которую развязала Россия, может быть долгой и мучительной. На фоне таких предположений страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего поступать со страной-агрессором. В частности, некоторые государства настроены поддерживать контакты с лидером Кремля.

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война в Украине ВСУ вторжение России ООС Алексей Арестович новости Донбасса
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