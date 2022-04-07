"Не вижу быстрого решения": Ким рассказал, когда может закончиться война в Украине

Ким рассказал, когда может закончиться война в Украине / Facebook Виталий Ким

Война в Украине может быстро закончиться лишь в том случае, если произойдет смена власти в России.

Такое мнение высказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

"Я не военный аналитик, но я не вижу быстрого решения проблемы, чтобы война завершилась вот в ближайшей перспективе, кроме как смена власти в России", – отметил Ким.

По его мнению, война в Украине может затянуться.

Также Ким считает, что Путин сейчас проверяет Запад и "прощупывает" ту черту, до которой ему позволят дойти западные страны в войне против Украины.

"Я думаю, что дальше Путин будет проверять Запад, насколько далеко он может зайти. И проверять он это будет не на словах, а на деле. Он будет надеяться, что интеллигентный Запад будет колебаться и пытаться говорить. Как в драке, будет пытаться уговорить: "Не деритесь, ребята, зачем вы деретесь?". И он будет продолжать драться, чтобы понять ту черту, через которую ему переступать не стоит", – говорит председатель Николаевской ОГА.

На вопрос, сможет ли Путин взять Донбасс, Харьков, Одессу или Левобережную Украину, Ким ответил, что здесь трудно делать какие-то прогнозы. По его словам, это сложный вопрос. Всё будет зависеть от многих факторов, в частности, от решений президента Украины, от решений российского президента, от решений и действий западных стран.

Ранее в НАТО заявили, что война в Украине, которую развязала Россия, может быть долгой и мучительной. На фоне таких предположений страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего поступать со страной-агрессором. В частности, некоторые государства настроены поддерживать контакты с лидером Кремля.

При этом сообщалось, что НАТО хочет вооружить Украину так, чтобы Путин не смог снова напасть. Западные чиновники отмечают: Альянс стремится вооружить и научить украинцев так хорошо, чтобы Путин не захотел повторить попытку вторжения в Украину.

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