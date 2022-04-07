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Пятерых "откобзонили", троих взяли в плен: на Сумщине ВСУ поймали орков возле авто с награбленным

7 апреля 2022, 10:37

Оккупанты не отходили от автомобиля с украденным имуществом, даже несмотря на риск попасть на глаза украинским военным.

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Украинские военные поймали на Сумщине оккупантов возле авто с награбленным/ Фото Reuters

Украинские защитники на Сумщине ликвидировали пятерых и взяли в плен трех российских захватчиков, которые крутились возле опрокинутого "Урала", полностью набитого награбленным у украинцев имуществом.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook. Она выразила удивление, как оккупанты могли не учесть тот момент, что поблизости есть украинские военные, и не отходили от машины с крадеными вещами.

"Конечно, извиняюсь, но какими надо быть недоразвитыми болванами (в придачу до всего остального, конечно), чтобы крутиться возле опрокинутого "Урала", набитого награбленным имуществом украинских граждан, хорошо зная, что наши близко и вот-вот вежливо попросят записаться на аудиенцию с Жириновским? Разумеется, подошли бойцы ВСУ, 5 из 8 откобзонили, а 3 взяли в плен", – написала Венедиктова.

Она уточнила, что это произошло в среду, 6 апреля, в селе Дептовка Сумской области.

"Даже перед лицом смерти или плена (если повезет) не грабить у них не получается. Однако последовательные...", – отметила генпрокурор.

Ранее в НАТО заявили, что война в Украине, которую развязала Россия, может быть долгой и мучительной. На фоне таких предположений страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего поступать со страной-агрессором. В частности, некоторые государства настроены поддерживать контакты с лидером Кремля.

При этом сообщалось, что НАТО хочет вооружить Украину так, чтобы Путин не смог снова напасть. Западные чиновники отмечают: Альянс стремится вооружить и научить украинцев так хорошо, чтобы Путин не захотел повторить попытку вторжения в Украину.

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война в Украине ВСУ Сумская область вторжение России
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