Украина получит бронеавтомобили Mastiff и Jackal от Великобритании

Бронеавтомобили помогут бороться ВСУ с оккупантами.
Британское военное командование разрабатывает планы по отправке бронетехники в Украину. В первую очередь поставок включены колесные разведывательные и транспортные бронеавтомобили Mastiff и Jackal.
Министерство обороны Великобритании анонсировало отправку Украине колесных бронетранспортеров. Речь идет о двух вариантах машин, пишет The Times.
Mastiff
Это тяжелобронированная патрульная машина 6-х полного привода, перевозящая 8 военнослужащих плюс 2 члена экипажа. Она подходит для дорожного патрулирования и колонн.
Mastiff имеет максимальную скорость 90 км/ч, вооружен новейшими оружейными системами, включая 7,62-мм пулемет общего назначения, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет или 40-мм автоматический гранатомет.
Jackal
Автомобили типа Chakal, могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.
Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения обучения.
Ранее генерал-лейтенанта в отставке и бывшего командующего вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина нуждается в артиллерии и ракетах с боеприпасами калибра 122 миллиметра и 152 миллиметра, зенитно-ракетных комплексах средней дальности. Также он счиает, что Украине нужно предоставить бронированные мобильные средства.
Ранее сообщалось о том, что Министерство обороны США готовится передать Украине системы противовоздушной обороны советского производства. Пентагон годами покупал их для тайных программ.
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