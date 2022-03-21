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США отправят Украине тайно приобретенные советские системы ПВО - WSJ

21 марта 2022, 21:03

США отправляют украинским Вооруженным силам часть своего запаса советских систем ПВО.

США отправят Украине тайно приобретенные советские системы ПВО

Министерство обороны США готовится передать Украине системы противовоздушной обороны советского производства. Пентагон годами покупал их для тайных программ, пишет The Wall Street Journal.

США отправляют украинским Вооруженным силам часть своего запаса советских систем ПВО. Вооружению, в частности, зенитным ракетным комплексам "Оса", несколько десятилетий.

Некогда США специально покупали вооружение для изучения технологий, которые использовали советские и российские конструкторы. Оружие хорошо знакомо украинским военным, получившим подобное вооружение после распада СССР.

Пентагон отказался от официальных комментариев по поводу возможной поставки советской техники в Украину. Однако ранее президент Байден заверил, что Вашингтон приложит все усилия для расширения возможностей противовоздушной обороны Украины.

Отметим, что в Министерстве обороны Великобритании утверждают, что захват Киева остается приоритетом России. И ожидается, что российское агрессоры возобновят попытки окружить украинскую столицу в ближайшие недели.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что окружить и захватить Киев невозможно, ведь под столицей действует крупная группировка Вооруженных сил Украины.

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война в Украине новости США ПВО военная агрессия РФ
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