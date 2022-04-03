Генерал США рассказал, какое оружие от Запада крайне необходимо Украине

генерал Бен Ходжес / УНИАН

У российского диктатора Владимира Путина крайне неэффективная армия, чему примером является большое количество убитых ВСУ русских генералов и прочих офицеров. Об этом в интервью ТСН заявил генерал-лейтенанта в отставке и бывшего командующего вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

"В частности, Украине нужны вещи, которые могут уничтожить то, что вызывает больше всего проблем. То есть это ракеты большой дальности, артиллерия дальнего действия, российские корабли, с которых осуществляется запуск крылатых ракет, российские самолеты, из которых также производится запуск крылатых ракет. То есть нужно дать Украине то, что способно остановить вещи, которые я перечислил. Плюс артиллерия и ракеты с боеприпасами калибра 122 миллиметра и 152 миллиметра, как и зенитно-ракетные комплексы средней дальности. И также я думаю, что нужно предоставить Украине бронированные мобильные средства", ‒ говорит Ходжес.

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Напомним, ранее Ходжес утверждал, что планы президента России Владимира Путина о захвате Украины за три дня разбились об ожесточенное сопротивление ВСУ и всего украинского народа.

Он уточнил, что более чем за месяц войны оккупанты смогли взять только один областной центр Херсон. При этом наступление на Киев и на другие крупные и стратегически важные города – Харьков, Сумы, Чернигов – захлебнулось.

Американский генерал в отставке считает, что украинцам по силам как минимум отбросить российские войска на линию, которая существовала до 24 февраля.

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