"Украина может пережить русских": генерал США рассказал, когда в РФ закончатся резервы

Бен Ходжес / 112.ua

Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что приблизительно через десять дней у России иссякнут возможности атаковать Украину.

В интервью американскому телеканалу MSNBC он отметил, что условием этого является то, что Запад не только не продолжит, но и ускорит свою поддержку.

"У них нет трех вещей: у них нет времени, людской силы, и я думаю, что у них нет и боезапаса. Приблизительно через 10 дней, и это моя оценка, если предположить, что мы, Запад, не только будем продолжать, но и ускорим поставки всего, в чем нуждаются украинцы, чтобы уничтожить российские артиллерию, ракетные установки и пусковые установки крылатых ракет – если предположить, что мы это делаем, я думаю, что через следующие 10 дней Россия достигнет своей кульминации, что значит, что они не смогут продолжать атаки", - пояснил генерал свое мнение.

При этом Ходжес назвал сложившуюся ситуацию в войне "гонкой".

"Это гонка... Украина может пережить русских, если мы сможем ускорить и расширить поставки необходимого оружия. У русских заканчиваются силы, боеприпасы и время. Сейчас самое время держать ногу на газу", - добавил он в Twitter.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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