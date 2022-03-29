Провал блицкрига РФ: генерал США назвал ключевое условие победы Украины

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Планы президента России Владимира Путина о захвате Украины за три дня разбились об ожесточенное сопротивление ВСУ и всего украинского народа.

Украина не просто может, а должна победить российских оккупантов, заявил экс-командующий сухопутными войсками в Европе генерал США Бен Ходжес, сообщает Bild.

Он уточнил, что более чем за месяц войны оккупанты смогли взять только один областной центр Херсон. При этом наступление на Киев и на другие крупные и стратегически важные города – Харьков, Сумы, Чернигов – захлебнулось.

Американский генерал в отставке считает, что украинцам по силам как минимум отбросить российские войска на линию, которая существовала до 24 февраля.

Среди факторов успеха ВСУ в войне против РФ он назвал: поставки противотанкового и зенитного оружия от западных союзников. Оперативное перемещение оружия на фронт, получение Украиной разведывательную информацию со спутников о передвижении российских войск.

Вместе с тем собеседник считает, что главная причина неудач России кроется в самой армии и ее руководстве, где огромные проблемы со снабжением и боевым духом.

"Солдаты и подразделения не обучены и не дисциплинированы. Высокомерие, с которым они планировали эту кампанию, привело к гибели тысяч невинных украинских граждан, а также тысяч их собственных солдат", – добавил Ходжес.

Ранее в Минобороны США подчеркнули, что оккупационные силы РФ в Украине главное внимание уделят захвату восточных областей, а не Киева.

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