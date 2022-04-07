УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Грозился "взять" Киев, но не смог совладать с мячом: Кадыров опозорился на баскетбольном матче

7 апреля 2022, 09:22

Глава Чеченской республики переоценил свои возможности.

Кадыров опозорился на баскетбольном матче / скриншот

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров опозорился на баскетбольной площадке, потому что с нескольких попыток не смог бросить мяч в корзину.

На открытии баскетбольного матча Кадыров, который ранее грозился захватить Киев, с нескольких попыток не смог добросить мяч в корзину.

Напомним, 3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация ‒ мол, Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в войне против Украины.

Читайте такжеМешок картофеля, лука и литр растительного масла за мертвого кадыровца - как в Чечне "почитают героев"Российские пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в приблизительно в семи километрах от украинской столицы. В СБУ этот вброс опровергли.

Также сообщалось, что подчиняющиеся чеченскому диктатору Рамзану Кадырову отряды вновь отметились съемкой постановочного "боя" на видео для сервиса TikTok. В этот раз они "вступили в бой" с пустым гаражом.

Читайте также:

viber
новости Чечни Рамзан Кадыров
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2022: Львам – выигрыш, Весам – ссоры, Водолеям – неприятностиГороскоп на сегодня, 6 апреля 2022: Львам – выигрыш, Весам – ссоры, Водолеям – неприятности "У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в Буче"У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в Буче Новые возможности и увеличение дохода: 3 знака зодиака - счастливчики этой неделиНовые возможности и увеличение дохода: 3 знака зодиака - счастливчики этой недели Дом российского комика под Киевом разбил рашистский снарядДом российского комика под Киевом разбил рашистский снаряд "Напряжение обостряется": астролог назвала критическую точку войны и дату ее завершения"Напряжение обостряется": астролог назвала критическую точку войны и дату ее завершения

Последние новости

09:24

Война в Украине может быть долгой и мучительной, в НАТО - раскол из-за отношения к РФ - NYT

09:22

Грозился "взять" Киев, но не смог совладать с мячом: Кадыров опозорился на баскетбольном матчеВидео

08:56

Украина примиряет антагонистов – США и Китай: почему Россия зря рассчитывает на Поднебеснуюмнение

08:49

"Назар - настоящий герой": боец ВСУ спас 20 побратимов ценой собственной жизни

08:48

"Не захотела по-хорошему, будем по-плохому": в Мозыре солдаты РФ изнасиловали студентку - соцсетиВидео

Реклама
08:29

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2022: Тельцам – сплетни, Скорпионам – везение, Стрельцам – зависть

08:09

"Все ВДВ-шники, пацаны": в России сняли на видео десятки могил ликвидированных в Украине десантниковВидео

08:07

Около 60 псковских десантников отказались ехать на войну в Украину - СМИ

07:25

Дочь женщины с красным маникюром, ставшей символом оккупированной Бучи, рассказала историю материВидео

07:08

Оккупанты в Чернобыле действительно рыли себе окопы в Рыжем лесу - видео с дронаВидео

06:39

Жириновский умер, но Путин продолжает его деломнение

06:37

ВСУ за сутки уничтожили десятки оккупантов и "приземлили" один самолет на востоке страныВидео

06:19

Российские снайперы тренировались на живых мишенях: в Гостомеле в гараже нашли тела 11 украинцевВидео

06:01

В Ворзеле россияне убили и съели двух собак в захваченном домеВидео

05:42

РФ может начать новую кровавую волну войны: Зеленский назвал условияВидео

05:34

Красивый желто-голубой маникюр для тех, у кого Украина в сердцеФото

05:05

От банкнот и спичек до трусов с картой Украины: чем торгуют орки-мародеры в РФВидео

04:36

"Убей, укради, подставь, сдохни": украинские знаменитости делятся "заповедями россиян"

03:25

Бомбардировать Киевщину приказывал генерал РФ родом из Черкасчины - там до сих пор живут его родные

02:55

"Армия рабов, но с ядерным оружием": военный объяснил, расширит ли РФ войну за пределы УкраиныВидео

Реклама
02:20

Дожди и новое похолодание: погода снова готовит неприятный сюрпризВидео

01:43

Россия проиграла первый этап войны в Украине: военный раскрыл дальнейшие планы КремляВидео

01:35

"Абсолютные изверги, утопленные в крови": Алан Бадоев эмоционально отреагировал на трагедию в БучеВидео

01:05

Благовещенье Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления к светлому празднику

01:03

На Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий ПутинаВидео

00:51

Приметы на 7 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду на Благовещение 2022Видео

00:43

Людей пытали и издевались: на Сумщине нашли около 100 тел мирных жителейВидео

00:25

В Минюсте поведали, что нужно для получения компенсации за разрушенное жилье

06 апреля, среда
23:57

Украинские десантники уничтожили элитное российское подразделение и его охрану из спецназаВидео

23:41

"Этому нет прощения": Даша Квиткова послала фанатов "русского мира" лично вывозить тела из Бучи

23:35

Пили и гадили повсюду: появилось видео из дома Усика, который уничтожили оккупантыВидео

23:25

Оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области, есть погибшие

22:52

"Пиндосы о..сруться": в сети показали, как выглядит российский уличный туалетВидео

22:49

В Пентагоне высказались о перспективах Украины в войне с Россией

22:44

Бежала от войны: стало известно о еще одном зверском преступлении россиян под КиевомВидео

22:19

В Луганской области орки обстреляли центр предоставления гумпомощи

21:58

"Идите х**": жена футболиста Зинченко публично отправила всех россиян вслед за кораблемВидео

21:34

В Мариуполе во время бомбардировки детской больницы заживо сгорели 50 человекВидео

21:28

Кэри Фукунага о войне в Украине: "Моя главная цель - использовать свой мозг, для помощи Украине"

21:05

Враг завершает перегруппировку войск - Генштаб

Реклама
21:04

"Не вам рассказывать про гуманизм": Димопулос публично пристыдила Собчак

20:58

Если бы упал Чернигов, РФ разрезала бы Украину: Арестович показал, как выглядит разбомбленный городФотоВидео

20:33

ВСУ провели денацификацию оккупантов: Зеленский о колоссальных потерях российской армииВидео

20:18

Ермак высказался о новых санкция США против России

20:18

"Надо попробовать договориться": Зеленский выразил свое отношение к возможной встрече с ПутинымВидео

20:04

Александр Пикалов из студии Квартал-95 вступил в Национальную Гвардию Украины

19:58

Зеленский поведал, какие страны готовы обсуждать гарантии безопасности

19:52

Зеленский назвал причину, почему российские войска отступили от КиеваВидео

19:51

"Сам не застрелится": историк спрогнозировал сценарий близкой смерти ПутинаВидео

19:37

Британия ввела новые масштабные санкции против России: кто попал в список

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять