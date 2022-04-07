Грозился "взять" Киев, но не смог совладать с мячом: Кадыров опозорился на баскетбольном матче

Кадыров опозорился на баскетбольном матче / скриншот

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров опозорился на баскетбольной площадке, потому что с нескольких попыток не смог бросить мяч в корзину.

На открытии баскетбольного матча Кадыров, который ранее грозился захватить Киев, с нескольких попыток не смог добросить мяч в корзину.

Напомним, 3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация ‒ мол, Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в войне против Украины.

Читайте такжеМешок картофеля, лука и литр растительного масла за мертвого кадыровца - как в Чечне "почитают героев"Российские пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в приблизительно в семи километрах от украинской столицы. В СБУ этот вброс опровергли.

Также сообщалось, что подчиняющиеся чеченскому диктатору Рамзану Кадырову отряды вновь отметились съемкой постановочного "боя" на видео для сервиса TikTok. В этот раз они "вступили в бой" с пустым гаражом.

Читайте также: