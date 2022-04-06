Кадыровцы-тиктокеры устроили постановочную перестрелку с пустым гаражом

Те из русских оккупантов, которые подчиняются чеченскому диктатору Кадырову, отличаются не на поле боя, а в бесконечных постановочных роликах для TikTok.
Подчиняющиеся чеченскому диктатору Рамзану Кадырову отряда вновь отметились съемкой постановочного "боя" на видео для сервиса TikTok. В этот раз они "вступили в бой" с пустым гаражом.
На кадрах видно, как один из них обстреливает металлическую дверь, якобы участвуя в перестрелке с кем-то снаружи.
Причем "успехами" своих бойцов в Telegram поделился лично сам Кадыров.
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Напомним, у чеченского диктатора Рамзана Кадырова нашли дорогостоящую виллу в городе Дубай. Она находится прямо на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Самый дешевый номер здесь стоит 700 долларов в сутки, аренда виллы обойдется в три тысячи долларов.
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