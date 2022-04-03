Мешок картофеля, лука и литр растительного масла за мертвого кадыровца - как в Чечне "почитают героев"

Мешок картофеля, лука и литр растительного масла за мертвого кадыровца / facebook.com/mixailotkach

Глава Чечни Рамзан Кадыров "заботился" о семьях ликвидированных украинскими воинами кадыровцев. Они, уверяют чеченские пропагандисты, получат помощь от Фонда Кадырова.

Жизнь каждого ликвидированного в Украине захватчика в Чечне оценили в 5 кг риса, несколько килограммов картофеля и лука, а также литр растительного масла, пишет украинский журналист Михаил Ткач.

"Канал "Грозный ТВ" сделал сюжет о том, как Кадыров заботится о чеченцах и Фонд Кадырова заботится о семьях ушедших убивать украинцев и тех, кто уже погиб в Украине. Они постелили клеенку, разложили наборы на одинаковом расстоянии, сняли и сказали, что увезли по семьям", - отметил Ткач.

facebook.com/mixailotkach

facebook.com/mixailotkach

"Они вот так разложили еду просто чтобы хорошо поснимать. Просто посмотрите на это. Там уже голодомор или нет? И "двухсотка" представителя фонда Кадырова, который привез картофель и лук", - иронизирует Ткач.

Напомним, у чеченского диктатора Рамзана Кадырова нашли дорогостоящую виллу в городе Дубай. Она находится прямо на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Самый дешевый номер здесь стоит 700 долларов в сутки, аренда виллы обойдется в три тысячи долларов.

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