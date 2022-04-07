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Война в Украине может быть долгой и мучительной, в НАТО - раскол из-за отношения к РФ - NYT

7 апреля 2022, 09:24

Франция, Германия, Турция выступают за контакты с Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях. Польша и страны Балтии хотят полного разрыва отношений.

Мариуполь, война
Кадр из разрушенного россиянами Мариуполя / Фото Reuters

Война в Украине, которую развязала Россия, может быть долгой и мучительной. На фоне таких предположений страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего поступать со страной-агрессором. В частности, некоторые государства настроены поддерживать контакты с лидером Кремля

Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников, страны Центральной Европы, например, Польша и страны Балтии, хотят полного разрыва отношений с Москвой и предпринимают попытки "поставить Россию на колени". Они обеспокоены тем, что все, что страна-агрессор может "представить как победу", нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.

Тем временем другие государства считают, что Кремль "нелегко подчинить". По их мнению, исход войны, скорее всего, будет "неприятным" – прекращение огня станет более изнурительным, чем громкая победа.

Так, Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакты с хозяином Кремля Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, которые совершает его армия в оккупированных городах Украины.

Читайте также"Варвар и военный преступник": Байден жестко припечатал Путина из-за бойни в БучеТем временем министры иностранных дел стран НАТО согласны в одном: война россии против Украины далека от завершения. Путинские войска "медленно и жестоко продвигаются на восток".

"Москва не отказывается от своих амбиций в Украине. Сейчас мы видим значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов. И они переключают свое внимание на восток", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, в ближайшие недели ожидается наступление РФ на востоке и юге Украины. Путинская армия попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост во временно оккупированный Крым.

"Это решающий этап войны", – заявил Столтенберг.

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Как сообщал Главред, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал прогноз о продолжительности новой фазы войны РФ против Украины. Он предположил, что Россия продолжит наносить воздушные и ракетные удары по всей территории Украины. Под ее прицелом будут густонаселенные районы – Одесса, Харьков и Львов.

"В конце концов, цель России – максимально ослабить Украину", – сказал советник Байдена, добавив, что следующая фаза конфликта может затянуться на "недели или месяцы".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил 5 апреля, что Россия снова может начать войну с Украиной, даже если будет подписано мирное соглашение.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что активная фаза войны России против Украины должна закончиться к середине апреля. По его словам, если до этого срока не будет мирного соглашения, начнется партизанская война.

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