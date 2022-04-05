Россия может атаковать Украину даже после мирного договора - Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Россия снова может начать войну с Украиной, даже если будет подписано мирное соглашение. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью украинским журналистам 5 апреля.

"Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться. Просто понимаем это, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем", - сказал он.

Зеленский добавил, что во время переговоров украинская сторона передавала российской, что Украина не верит гарантиям РФ. Украина будет строить государство, способное защитить себя.

Власти Украины требуют гарантии безопасности собственной страны в обмен на внеблоковый статус. Но пока не получила подтверждения таких гарантий от мощных западных стран, добавил глава государства.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с главой страны-агрессора владимиром путиным может и не состояться.

Также, по словам Зеленского, во время переговоров Украины и россии обсуждался Крым. Президент рассказал, как предлагают решать вопросы аннексированного еще в 2014 году полуострова.

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