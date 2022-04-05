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Нет списка стран, которые 100% готовы вступиться за внеблоковую Украину – Зеленский

5 апреля 2022, 11:54

Как говорит президент Владимир Зеленский, Украине нужен список стран гарантеров, которые в течение 24 часов готовы предоставить украинцамцц любое оружие

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Власти Украины требуют гарантии безопасности собственной страны в обмен на внеблоковый статус. Но пока не получила подтверждения таких гарантий от мощных западных стран, сказал президент Владимир Зеленский на встрече с представителями СМИ 5 апреля 2022 года.

"Есть много друзей, желающих присоединиться. Но это второй этап. Первый этап – круг этих гарантеров, насколько они мощные и что они готовы гарантировать нам. Потому что все эти разные страны готовы гарантировать разное. Пока мы не получили конкретный список тех гарантий, список тех стран, которые готовы 100% включиться за нас",– заявил он.

Зеленский также рассказал, что именно требует Украина у западных стран.

"Нам не нужно иметь 40 стран мира, которые готовы по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам это не нужно. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все. Нам нужен круг государств, которые в течение 24 часов готовы предоставить любое оружие. Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика. И чтобы эти санкции были заранее глубоко разработаны, чтобы они были выписаны. И в первую секунду, когда мы услышали угрозу со стороны Российской Федерации, круг этих государств соединился и в течение суток, двух – трех дней ввели все сразу. Заблокировали. Просто под колбу загнали такое государство", – подытожил президент.

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Напомним, ранее сообщалось - если Украина согласится на нейтральный статус, то фактически это будет означать, что страна проиграла войну России. Такое мнение в интервью Главреду озвучил полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов.

"Это предательство и капитуляция. Если мы согласимся на нейтралитет, считайте, мы проиграли войну. Когда мы выиграем войну, мы можем подумать о принятии закона, как в Швейцарии. Хотя оставаться нейтральными в центре Европы – это самоубийство. Имея две тысячи километров границы с РФ – тем более", - сказал Жданов.

Автор: Егор Бунин
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Владимир Зеленский российское вторжение внеблоковый статус
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