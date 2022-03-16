Украину ждет судьба Израиля: Жданов объяснил, почему нейтральный статус Киева – это самоубийство

Нейтральный статус Украины - это предательство и капитуляция, считает Жданов / Reuters

Если Украина согласится на нейтральный статус, то фактически это будет означать, что страна проиграла войну России. Такое мнение в интервью Главреду озвучил полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов.

"Это предательство и капитуляция. Если мы согласимся на нейтралитет, считайте, мы проиграли войну. Когда мы выиграем войну, мы можем подумать о принятии закона, как в Швейцарии. Хотя оставаться нейтральными в центре Европы – это самоубийство. Имея две тысячи километров границы с РФ – тем более", - сказал Жданов.

Военный эксперт объяснил, что, даже проиграв, Россия будет собирать силы для следующего рывка. По его словам, буквально через год-два новое руководство России будет строить всю политику возрождения России на том, чтобы отомстить Украине.

"Это имперская идеология, она там никогда не выветрится. Ее напалмом не выжжешь в России никогда", - уверен военный эксперт.

По словам Жданова, Украину ждет судьба Израиля.

"Украина должна стать наполовину армией, нация должна стать наполовину военизированной. Только такое усиление страны будет сдерживать противника, давая ему понять, что поход в Украину для него закончится очень плачевно. Это наш единственный шанс на спасение. И вот тут система коллективной безопасности (необязательно натовской), может пригодиться", - отметил военный эксперт.

По его словам, если Украин выйдет победителем из войны с Россией, то сможет предлагать союз соседям - Польше, странам Балтии, Чехии, Словакии.

"Но если мы проиграем, никаких союзов не будет. И нейтралитет будет уже никому не нужен (…) Но для того, чтобы подписывать союзы, нужно выиграть войну", - резюмировал Жданов.

Как сообщал Главред, полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов рассказал, что позиции Украины и России прямо противоположны, поэтому переговоры Зеленского и Путина не помогут закончить войну в Украине. Скорее всего стороны просто обменяются ультиматумами. По его словам, у Украины есть только военный путь разрешения конфликта.

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