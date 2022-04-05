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Зеленский объяснил, как хотят решить вопрос Крыма за 10-15 лет

5 апреля 2022, 11:49

Обсуждение статуса Крыма в течении 10-15 лет - это один из форматов дипломатического решения вопроса, но Россия вряд ли согласиться на такое предложение.

Зеленский, Крым
Зеленский рассказал, как будет решаться вопрос с аннексией Крыма / Фото Reuters, УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров Украины и россии обсуждался Крым, и рассказал, как предлагают решать вопросы аннексированного еще в 2014 году полуострова.

"Что касается Крыма, то я посмотрел, в какой точке мы находимся и какие у нас возможности вернуть Крым не дипломатическим путем. Потом я ответил бы себе, а что еще возможно. 10-15 лет переговоров по вопросам Крыма – это некоторый формат предложений со стороны Украины. Думаю, примерно столько же процентов, что Россия на это согласится", – сказал Зеленский в интервью журналистам 5 апреля.

По его словам, "10-15 лет - это не о том, чтобы не поднимать эту тему".

"Это договоренность сторон, которые в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем", - заявил он.

По словам Зеленского, такой формат предлагает не решать вопрос Крыма сейчас.

"Этот путь – это формат, которым предлагается не решать это сейчас, а хоть завтра в течение этого срока. Есть аспекты, которые я хочу сказать, а которые не могу, хотя следовало бы посоветоваться", - добавил Зеленский.

Президент заявил, что такое решение вопроса Крыма является неплохим, подчеркнув, что завтра его решение может измениться.

"Я считаю, что это решение не плохое, но это я считаю сегодня. Также важно, что я думаю сейчас и что я буду думать завтра и что мы делали вчера – это совершенно разные вещи. Это не значит, что мы не выполняем свои обязанности, прямо на сегодняшний день, если бы были такие договоренности – это победа Украины", - добавил он.

Зеленский добавил, что предложение о решении вопроса Крыма - сильная позиция.

"Потому что решать все споры пакетно или завершать войну сложно, и я думаю, что маловероятно. Некоторые вещи с танками или ракетами невозможно даже для общества. Никто тебя не услышит, и это правильно. Поэтому я считаю, что это сильная позиция, если дипломатический путь это можно решить за 10-15 лет. Это не компромисс, его и близко нет, это запросная позиция, но главное предложение "уходите с нашей территории", - заявил президент.

Зеленский также добавил, что до вопроса Донбасса на переговорах не дошли, потому что у России есть свое видение.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с главой страны-агрессора владимиром путиным может и не состояться.

Президент также считает, что даже если будет подписано мирное соглашение, российская армия может снова атаковать Украину через несколько лет.

По его словам, украинская делегация передавала российской стороне, что Украина не верит российским гарантиям и продолжит строить такое государство, которое будет в силах защитить себя само.

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