Зеленский не исключил, что встречи с Путиным может и не быть

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с главой страны-агрессора владимиром путиным может и не состояться.

Об этом украинский лидер заявил в интервью украинским журналистам 5 апреля.

"Проще сказать – давайте ни о чем сегодня не будем говорить - позиция самая легкая. Самое сложное - говорить, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретно война РФ против Украины... И при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться, и на этой встрече найти выход из этой ситуации и при этом не потерять свою территорию", - сказал глава украинского государства.

"Может так случиться, что и не будет встречи", - добавил Зеленский.

Президент добавил, что даже если будет подписано мирное соглашение, российская армия может снова атаковать Украину.

"Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться. Просто понимаем это, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем", - заявил Зеленский.

По его словам, украинская делегация передавала российской стороне, что Украина не верит российским гарантиям и продолжит строить такое государство, которое будет в силах защитить себя сама.

Переговоры Украины и России

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении так называемой специальной военной операции в Украине, а по факту начал полномасштабное вторжение в нашу страну.

Через несколько дней после начала стороны начали диалог на уровне делегаций Киева и Москвы.

Президент Украины настаивал на прямых переговорах с Путиным. Но хозяин Кремля, как и до начала полномасштабной войны, отказывается от встречи с Зеленским.

Советник руководителя Офиса президента, представитель украинской делегации Михаил Подоляк сказал, что встреча Зеленского и Путина может состояться в ближайшее время. Пакет документов для организации саммита был передан российской стороне в ходе переговоров в Стамбуле. В Кремле, по словам Подоляка, также заявили о возможности подготовки диалога на высшем политическом уровне.

Глава делегации Киева на переговорах с Москвой Давид Арахамия 2 апреля заявил, что стороны провели достаточную работу для того, чтобы появилась возможность организовать встречу Зеленского и Путина. Как сказал переговорщик, теперь нужно провести работу над вопросами, которые обсуждались, и переходить к подготовке саммита лидеров двух государств. При этом Путин в разговоре с президентом Турции Эрдоганом якобы тоже подтвердил согласие Кремля на встречу.

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