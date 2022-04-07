Россия проиграла первый этап войны в Украине: военный раскрыл дальнейшие планы Кремля

Юрий Касьянов рассказал о дальнейших планах Кремля в Украине / Фото УНИАН

Россия проиграла первый этап войны. Оккупанты перегруппировываются и отходят в Беларусь, а оттуда их перебрасывают на восточное и южное направления, на Донбасс и Мариуполь. На киевском направлении повторного броска не будет до тех пор, пока Россия не решит свои задачи на Донбассе.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов.

"Россия поняла: ей не проглотить всю Украину (…) Россия получила по зубам и проиграла первый этап войны. Теперь Москва хочет оттяпать хотя бы юг и восток Украины", - сказал Касьянов.

По его мнению, Россия – слабая страна. Ведь сила измеряется не количеством танков, самолетов и ядерных боеголовок. Она измеряется силой духа.

"Украинцы воюют за свою страну, своих близких, свой народ и свою жизнь. Россияне – за то, чтобы мародерствовать, а не за эфемерную имперскую идею (за эту идею воевать можно, но умирать страшно)", - отметил военный.

Касьянов добавил, что Россия не может воевать на нескольких направлениях одновременно, "поэтому теперь она пытается нанести хоть какой-то удар, чтобы сохранить лицо Путину и Кремлю, достичь хотя бы минимальных целей и навязывать Украине переговоры с позиции силы".

Читайте также"Надо быть полным идиотом": Арестович оценил риск нападения РФ на уже освобожденные территорииПри этом, по его мнению, никаких переговоров с РФ не стоит вести, ведь "договориться сейчас с Россией о прекращении войны – это получить завтра еще более страшную войну".

Военный уверен, что украинские защитники должны освободить территорию всей страны, включая Крым.

"Мы должны так наказать Россию, чтобы у нее не было физической возможности представлять угрозу для всего мира", - сказал Касьянов.

Как сообщал Главред, генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес прокомментировал отвод российских войск на киевском и черниговском направлениях. По его словам, на самом деле Путин не отводит войска, а передислоцирует их для следующей "фазы" на Донбассе.

Телеканал CNN сообщал со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки, что к началу мая оккупанты РФ поставили себе целью захватить Донбасс и другие регионы на востоке Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил 5 апреля, что Россия снова может начать войну с Украиной, даже если будет подписано мирное соглашение.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что активная фаза войны России против Украины должна закончиться к середине апреля. По его словам, если до этого срока не будет мирного соглашения, начнется партизанская война.

Арестович также добавил, что Российская Федерация уже готовится к тому, чтобы сдать Херсон. Однако такая информация не означает, что город будет освобожден уже в ближайшее время.

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