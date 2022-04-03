Генерал раскрыл дальнейшие планы Кремля и объяснил, почему под Киевом не настоящий отвод войск

Бен Ходжес рассказал о возможных дальнейших планах Кремля в Украине / Reuters

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес прокомментировал отвод российских войск на киевском и черниговском направлениях.

По его словам, на самом деле Путин не отводит войска, а передислоцирует их для следующей "фазы" на Донбассе.

"Российские военные единицы были разбиты, они потеряли лидеров, их оборудование разбито, они потеряли много техники, благодаря украинским защитникам. Потому сейчас они пытаются отступить, реорганизоваться, перегруппироваться для следующей "фазы". Это именно то, что, я думаю, происходит прямо сейчас. Поэтому это не отвод", - сказал Ходжес в интервью ТСН.

Генерал-лейтенант в отставке рассказал о возможных дальнейших планах Кремля.

"Что они намерены сделать, так это опираться на то, что они уже сделали. В частности, в Азовском море. Они знают, что это ударит по украинской экономике. Если Украина не сможет экспортировать из Бердянска и Мариуполя, то это ударит по украинской экономике и принесет много проблем. Поэтому, думаю, они, наверное, попытаются сфокусироваться на этом", - отметил военный.

При этом Ходжес считает, что у России нет ресурсов, чтобы захватить Киев.

"У них нет достаточного количества войск. Город слишком большой, оборона вокруг города очень сильна. Поэтому, я думаю, они переоценивают, что они могут сделать", - отметил он.

Отвод войск РФ от Киева и Чернигова

29 марта в Генштабе Вооруженных сил Украины заявляли, что часть войск оккупантов выходит из Киевщины и Черниговщины. Российские захватчики не достигли цели наступательной операции. Однако сохраняется угроза того, что враги и дальше будут бить как по военным, так и по гражданским объектам.

Позже в Минобороны России официально заявили, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил замглавы российского Минобороны Александр Фомин после переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. Он сказал, что "в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для нормальной работы".

30 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины также заявили, что российские оккупанты осуществляют перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении.

Министерство обороны США также предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.

Телеканал CNN сообщал со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки, что к началу мая оккупанты РФ поставили себе целью захватить Донбасс и другие регионы на востоке Украины.

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