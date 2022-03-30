Оккупанты не отводят массово войска от Киева и Чернигова – Минобороны

Как сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, случаи отвода оккупационных войск близ Киева и Чернигова пока отнюдь не повсеместны.
Объявленный накануне российскими агрессорами отвод своих сил на Киевщине и Черниговщине ‒ на самом деле прикрытие для оттягивания и последующего пополнения тех подразделений, которые понесли наибольшие потери. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
Чиновник отметил, что оккупант действительно отводит некоторые военные подразделения по Черниговскому и Киевскому направлениям, но это происходит отнюдь не повсеместно.
"Генштаб ВСУ отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений по Киевскому и Черниговскому направлениям. В то же время массового отвода российских войск из этих районов мы не наблюдаем. Идет вывод отдельных подразделений. Поэтому говорить об этом еще рано", – сообщил Мотузяник.
Представитель Минобороны также отметил, что Россия отводит лишь те подразделения, которые понесли наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать.
В конце своего заявления Мотузяник особо подчеркнул, что по состоянию на данный момент Россия не отказалась от попыток захватить, или по крайней мере, окружить Киев и Чернигов.
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Напомним, ранее Министерство обороны США предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.
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