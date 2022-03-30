"Отвод войск" РФ: в Генштабе назвали вероятное направление нового удара врага

/ УНИАН

Российские оккупанты осуществляют перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении, задачи российских захватчиков по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины остаются не выполнены.

При этом продолжается отвод подразделений вооруженных сил российской федерации с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении.

Подчеркивается, что так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и преследует цель введения в заблуждение военного руководства ВСУ и создания ошибочного представления об отказе России от замысла окружения Киева.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечается.

Российские войска пробуют удержать ранее занятые рубежи. Активных наступательных действий на указанных направлениях не ведут.

В направлении Славянска враг все еще удерживает занимаемые позиции в районе населенных пунктов Каменка и Сухая Каменка. Продолжались меры по обеспечению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.

На Донецком направлении российские захватчики продолжают огненное воздействие и штурмовые действия. Наносили авиа и ракетные удары по районам населенных пунктов Кременная и Мариуполь.

Основные усилия противник сосредоточил на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также на полном захвате Мариуполя. Успеха не имел.

На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.

На Южнобужском направлении российские войска принимают меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации пытаются сковывать действия подразделений ВСУ.

В частности, враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи поселка Степногорск и городов Орехово и Гуляйполе Запорожской области.

В районах деревень Новокарловка и Луговское противник продолжает фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.

В Черноморской и Азовской операционных зонах существенные изменения не зафиксированы.

Напомним, ранее Министерство обороны США предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.

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