Путин хочет отпраздновать победу: в разведке США назвали новую цель РФ в Украине

В американской разведке рассказали о новых планах Владимира Путина.
К началу мая оккупанты РФ поставили себе целью захватить Донбасс и другие регионы на востоке Украины.
Как сообщает CNN, об этом рассказали сразу несколько официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки.
Отмечается, что президент РФ Владимир Путин сосредоточился на 9 мая, российском "Дне Победы".
В американской разведке обратили внимание на желание Путина в этот день отпраздновать какую-то победу в своей войне.
"Путин устроит парад победы 9 мая, независимо от статуса войны или мирных переговоров. С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?", — задался вопросом представитель европейского министерства обороны.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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