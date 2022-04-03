Путин хочет отпраздновать победу: в разведке США назвали новую цель РФ в Украине

Владимир Путин / Reuters

К началу мая оккупанты РФ поставили себе целью захватить Донбасс и другие регионы на востоке Украины.

Как сообщает CNN, об этом рассказали сразу несколько официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин сосредоточился на 9 мая, российском "Дне Победы".

В американской разведке обратили внимание на желание Путина в этот день отпраздновать какую-то победу в своей войне.

"Путин устроит парад победы 9 мая, независимо от статуса войны или мирных переговоров. С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?", — задался вопросом представитель европейского министерства обороны.

Читайте такжеВраг пошел на штурм на Донбассе, копит силы для наступления на Северодонецк

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: