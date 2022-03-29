Войска РФ отступают от Киева: в США объяснили, какие риски могут скрываться за этим маневром

Разведка США зафиксировала отступление части войск РФ от Киева / Reuters

Российские батальонные тактические группы (БТГ) отходят с территорий вблизи Киева.

Отвод части российских войск зафиксировала американская разведка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США.

Силы оккупантов отступают также в некоторых районах на севере Украины. Однако в издании отмечают, что это может быть сделано для того, чтобы в дальнейшем стянуть больше войск в восточные и южные украинские регионы.

Кроме этого, американская разведка не исключает, что отвод войск может сопровождаться бомбардировками с воздуха, а также артиллерийскими атаками на столицу Украины. Также не стоит исключать и такое развитие событий, при котором РФ может совершить повторную попытку наступления, если у нее, конечно, на это будут силы и ресурсы.

"По мнению США, это не краткосрочные маневры для перегруппировки, а долгосрочный шаг, поскольку наступление России на украинские территории с севера провалилось", – отмечают в издании, ссылаясь на слова американских чиновников.

Еще один собеседник издания отметил, что США волнуются, удастся ли сохранить нынешнее санкционное давление на Россию и сохранится ли в этом вопросе единодушие между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

Кроме этого, Вашингтон опасается, чтобы некоторые страны не давили на Украину с целью заставить ее подписать возможно и не очень выгодное для себя мирное соглашение.

Отвод войск РФ от Киева и Чернигова

Напомним, ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины заявляли, что часть войск оккупантов выходит из Киевщины и Черниговщины. Российские захватчики не достигли цели наступательной операции. Однако сохраняется угроза того, что враги и дальше будут бить как по военным, так и по гражданским объектам, отметили в Генштабе.

Позже в Минобороны России официально заявили, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил замглавы российского Минобороны Александр Фомин после переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. Он сказал, что "в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для нормальной работы".

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