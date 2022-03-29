Оккупанты массово отказываются воевать, у РФ проблемы с ротацией батальонов, - Генштаб

Российские военные в Мариуполе / Reuters

Российские военные отказываются участвовать в войне против Украины. Вместе с этим, оккупант не может усилить или же заменить существующие батальоны.

Как сообщает пресс-служба Генштаба, у врага есть проблемы с ротациями.

"Есть проблема усиления и ротации существующей российской группировки врага. Таким образом, только в Тихоокеанском флоте ВСУ РФ, рекрутинговые подразделения, из-за отказа личного состава участвовать в так называемой "спецоперации", не имеют возможности составить даже одну батальонно - тактическую группу", - отметили в Генштабе.

Читайте также"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФНапомним, в США заявили, что президент России Владимир Путин не готов идти на компромисс для прекращения войны в Украине.

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