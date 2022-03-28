"Путин не пойдет на компромисс": в США оценили вероятность завершения войны в Украине мирным путем

Путин, Зеленский / Фото Reuters

В США заявили, что президент России Владимир Путин не готов идти на компромисс для прекращения войны в Украине.

Как пишет Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа.

"Все, что я видел, - это то, что сейчас он не желает идти на компромисс", - сказал чиновник.

По его словам, украинская сторона невысоко оценивает шансы на серьезный прорыв на предстоящих в Стамбуле переговорах после разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Путиным.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Украина готова обсуждать нейтральный статус в рамках мирного соглашения с Россией, но такой пакт должен гарантироваться третьими сторонами и вынесен на референдум.

Кроме того, по его словам, мирное соглашение невозможно без прекращения огня и вывода войск.

Однако украинский лидер исключил попытки отвоевать всю контролируемую Россией территорию силой, заявив, что это приведет к третьей мировой войне, и заявил, что хочет достичь компромисса по Донбассу.

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