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Украинские бойцы уничтожили российскую колонну, которая шла на Николаев

29 марта 2022, 17:15

Врагов на подходах к Николаеву уничтожили бойцы украинских десантно-штурмовых войск.

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Украинские бойцы уничтожили российскую колонну, которая шла на Николаев / Фото иллюстративное, Макс Левин

Защитники Украины продолжают ликвидировать врага. На этот раз они уничтожили колонну оккупантов на подходах к Николаеву.

Врагов уничтожили воины десантно-штурмовых войск. Об этом сообщил в Facebook представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Воины ДШВ разгромили вражескую колонну, которая двигалась на Николаев", – написал Братчук.

Оккупанты разгромили Николаевскую ОГА

Напомним, утром 29 марта российские захватчики попали ракетой в здание Николаевской облгосадминистрации. Вследствие этого погибли три человека, еще 22 пострадали. По словам главы ОГА Виталия Кима, большинству людей чудом удалось спастись – это от 50 до 100 человек.

Также ранее сообщалось, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом официально заявил заместитель Минобороны России Александр Фомин после переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. Он сказал, что "в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для нормальной работы".

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